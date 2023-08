La BOAD octroie 145,1 milliards FCFA aux entreprises privées en 2022

Au titre de l’année 2022, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a accordé des prêts d’un montant de 145,1 milliards de FCFA aux entreprises privées.

Au 31 décembre 2022, les nouveaux financements accordés par la BOAD portent le cumul des engagements nets à 7 227,3 milliards de FCFA. Selon le rapport annuel 2022 de la BOAD, des prêts d’un montant de 145,1 Mds FCFA ont été consentis aux entreprises privées pour le soutien à la campagne agricole (cacao, arachide, etc.), l’installation d’unités de transformation (coton, brasserie, etc.) et l’appui aux PME de l’Union.

Le Secteur public (public non marchand et public marchand) a bénéficié de financements à hauteur de 402,5 Mds FCFA, soit 73,5% des concours de l’année. « Ces financements favoriseront la réalisation de grands projets de développement orientés notamment vers l’amélioration de la sécurité alimentaire, le renforcement des infrastructures de transport et la digitalisation, la fourniture d’énergie électrique à partir de ressources renouvelables (solaire notamment) et l’offre de services sociaux de base (éducation, santé, eau potable, etc.) », informe le rapport annuel.

Dans le cadre de la promotion de l’intégration régionale, la Banque a aussi mené des actions. Sur les 7 227,3 Mds FCFA de financements cumulés, 2 169,2 Mds FCFA, soit 30%, ont bénéficié à des projets régionaux d’intégration. Au 31 décembre 2022, les décaissements annuels se sont élevés à 389,3 Mds FCFA, contre 455,6 Mds FCFA en 2021, soit une baisse de 14,6%. Cette baisse, indique le rapport, est due notamment à la suspension des décaissements sur les prêts du Mali, pendant plus de la moitié de l’année, en application des sanctions financières de la CEDEAO et à un afflux moins important des demandes de mise à dispositions de fonds.

« Ainsi, le taux de décaissement annuel (toutes opérations confondues), ressort à 19,4% pour l’année 2022, en baisse par rapport à l’année 2021 (22,5%). Quant au taux de décaissement cumulé, il s’établit à 70,03% (décaissements cumulés / engagements cumulés). Le cumul des décaissements se situant à 5 061,3 Mds FCFA », informe le rapport annuel de la BOAD.

Akpédjé Ayosso

15 août 2023 par