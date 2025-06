La BOAD met en lumière ses projets financés à travers une exposition

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a mis en lumière, ce jeudi 12 juin 2025, plusieurs projets financés dans les pays de l’UEMOA à travers une exposition photo à son siège à Lomé. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la première édition des BOAD Development Days.

Depuis plus de 50 ans, la BOAD joue un rôle moteur dans le financement du développement durable en Afrique de l’Ouest. Ce jeudi au siège de la BOAD, les visiteurs ont pu découvrir une sélection de clichés illustrant des infrastructures majeures soutenues par la banque dans les pays de l’UEMOA. Ces visuels témoignent de son engagement en faveur du développement régional. Au titre des projets, il y a entre autres l’échangeur de Bamako au Mali, le Centre d’enfouissement technique d’Aképé 2, la centrale thermique Kekeli Power au Togo, le Train Express Régional (TER) au Sénégal, le pont Henri Konan Bédié en Côte d’Ivoire ; le projet d’adduction d’eau de la SONEB au Bénin etc. Les participants aux BOAD Development Days et les invités ont eu droit à un spectacle son et lumière offrant un moment d’immersion artistique et de convivialité.

