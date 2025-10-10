vendredi, 10 octobre 2025 -

Emission obligataire

La BOAD lève un milliard d’euros sur le marché international




La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a réalisé avec succès, une émission obligataire historique d’un montant d’un milliard d’euros sur une maturité de 15 ans sur le marché financier international. L’annonce a été faite par l’institution financière à travers un communiqué ce jeudi 9 octobre 2025.

Cette opération s’est caractérisée par un vif engouement des investisseurs qui a permis d’atteindre un carnet d’ordres record de 2,7 milliards d’euros. Cette forte demande a permis d’obtenir un resserrement du spread de 35 points de base, se traduisant par un coupon compétitif de 6,25%. La réussite de cette émission témoigne de la grande confiance des investisseurs dans la solidité de la signature BOAD et dans les perspectives de croissance de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). La haute qualité et la diversité de l’allocation finale en est une autre illustration : une forte présence du marché européen avec les investisseurs britanniques et irlandais représentent 49% de l’allocation, suivis par la région DACH* (23%), les États-Unis (13%), le reste de l’Europe (10%), le Moyen-Orient (4%) et enfin l’Asie (1%). En termes de type d’investisseur, les gestionnaires d’actifs représentent 74% de l’allocation, les Hedge Funds 14%, suivis par les banques et banques privées 7%, les fonds de pension/assurance 3% ainsi que les banques centrales 1%.
Cette transaction représente une étape importante pour les Banques Multilatérales de Développement (BMD) du continent, puisqu’il s’agit de l’obligation de référence en euros la plus longue jamais émise par une BMD africaine.
Les fonds levés seront alloués au financement de projets structurants et prioritaires dans l’UEMOA. La maturité exceptionnelle de 15 ans est en parfaite adéquation avec la nature de ces investissements, essentiels pour le développement à long terme de nos économies, et s’aligne pleinement sur la mission de la Banque et les objectifs ambitieux de son Plan stratégique.
M. Serge EKUE, Président de la BOAD a déclaré : « Cette opération est plus qu’un succès financier ; elle est une reconnaissance manifeste de la crédibilité de la BOAD et de son modèle. C’est surtout un encouragement à repousser les frontières du possible, dans un environnement de défis majeurs. Cet emprunt historique de 1 milliard d’euros sur 15 ans renforce notre capacité à financer le développement durable de nos Etats membres. Je tiens à saluer le rôle crucial du syndicat des Banques BNP Paribas, JP Morgan, Natixis et SMBC ainsi que des Conseils juridiques dans la réussite de cette transaction majeure. Je voudrais également remercier nos actionnaires et nos partenaires pour leur appui indéfectible à notre mission ».

10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




