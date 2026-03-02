lundi, 2 mars 2026 -

Soutien aux start-up technologiques

La BAD investit 6,5 millions d’euros dans le fonds Saviu II




Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement, a approuvé, le 27 février 2026 à Abidjan, une prise de participation de 6,5 millions d’euros au capital du fonds Saviu II afin de soutenir des start-up technologiques en phase d’amorçage et de première levée de fonds institutionnelle, majoritairement en Afrique de l’Ouest et du Centre francophone

Le Groupe de la Banque investira 4,5 millions d’euros en capitaux propres ainsi que deux millions d’euros sous la forme d’une tranche de couverture de première perte pour le compte de la Commission européenne dans le cadre du Programme Boost Africa. Cette participation de l’institution panafricaine permettra au fonds Saviu II d’accorder la priorité aux entreprises à forte composante technologique ou numérique.

Le fonds de capital-risque Saviu II a pour objectif de réaliser au moins 60 % de ses engagements dans les pays francophones d’Afrique de l’Ouest et du Centre : la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Bénin, le Sénégal, le Togo, le Burkina Faso et le Mali. Il peut également co-investir en Afrique de l’Est dans des entreprises technologiques prometteuses disposant d’une équipe et d’un modèle commercial solides, ayant pour stratégie de pénétrer le marché des pays francophones d’Afrique de l’Ouest et d’établir une forte présence dans la région.

Saviu II, le second véhicule d’investissement du Saviu Partners, prévoit notamment d’investir entre 500 000 euros et trois millions d’euros dans une vingtaine de start-up « B2B » technologiques ou à vocation technologique, en phase d’amorçage ou de première levée de fonds institutionnelle.

De plus, le fonds consacrera une enveloppe dédiée aux investissements de préamorçage, en apportant des tickets par entreprise pour des prises de participation minoritaires, généralement en co-investissement avec des studios, incubateurs ou autres partenaires de l’écosystème.

À propos du Saviu Partners

Créé en 2018, le fonds Saviu Partner a acquis une solide expérience en matière d’accompagnement des start-up technologiques en phase de démarrage en Afrique de l’Ouest et du Centre francophone. Le premier véhicule d’investissement du gestionnaire de fonds indépendant, Saviu I, lancé en 2018 avec une capitalisation de dix millions d’euros, illustre la stratégie d’investissement axée sur « l’amorçage et le développement » adoptée par le gestionnaire. Cette approche consiste à investir dans des start-up à fort potentiel et à leur fournir un soutien pratique dans des domaines tels que le développement commercial, le recrutement, l’expansion internationale et la levée de fonds. Le fonds Saviu I a investi dans 12 start-up basées principalement dans les pays francophones d’Afrique de l’Ouest.

2 mars 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




