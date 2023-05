La BOAD finance le projet d’implantation d’une minoterie à la GDIZ

Le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a approuvé lundi 8 mai 2023, lors de sa 135ème session ordinaire un projet d’implantation et d’exploitation d’une minoterie par la Société Atlantic Moulin Bénin (AMB) SA, dans la Zone Industrielle de Glo-Djigbé, au Bénin.

Un prêt de 6 milliards de FCFA de la BOAD pour le financement partiel du projet d’implantation et d’exploitation d’une minoterie par la Société Atlantic Moulin Bénin (AMB) SA, dans la Zone Industrielle de Glo-Djigbé, au Bénin. La minoterie devrait produire en moyenne 52 000 tonnes de farine de blé par an. La mise en œuvre du projet permettra de « promouvoir la production locale en vue de réduire les importations de farine de blé, et contribuer à la sécurité alimentaire ».

Akpédjé Ayosso

