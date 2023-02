La BOAD et le Bénin en synergie pour promouvoir le sport scolaire et universitaire

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) représentée par son président Serge Ekué et le ministre béninois des sports Oswald Homéky ont procédé, mardi 14 février 2023 à Cotonou, à la signature d’un accord-cadre de partenariat dont l’objectif est de promouvoir la pratique du sport en milieux scolaire et universitaire au Bénin. La cérémonie officielle a eu pour cadre la salle de conférence du Ministère de l’Economie et des Finances.

Le Bénin devient ainsi par la signature de cet accord le deuxième pays après le Togo à rejoindre l’initiative « sport en milieu scolaire et universitaire » de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Une initiative régionale qui favorise l’émergence d’un sport compétitif et l’accès de tous les jeunes à la pratique sportive, au sein de l’espace communautaire des 8 pays de I’UEMOA.

« Cet accord est en cohérence avec le Plan stratégique DJOLIBA 2021-2025 de la BOAD. Dans sa vision stratégique et ses missions, la Banque entend placer la jeunesse au cœur de se interventions », a fait savoir Serge Ekué, président de la BOAD à l’occasion de la signature de l’accord-cadre de partenariat. Le président de la BOAD a précisé qu’« en milieu scolaire, l’éducation physique et sportive est un facteur de réussite et d’épanouissement de nos enfants tant sur le plan physique que mental. C’est un facteur d’intégration et de prévention contre la déscolarisation et la violence ».

Le cadre favorable à l’émergence du sport de haut niveau et à la généralisation de la pratique sportive au Bénin ont déterminé la Banque à accompagner le Bénin, selon le président de la BOAD.

« La graine que nous mettons en terre à travers cette signature va porter des fruits dont nous serons tous fiers », a indiqué le ministre béninois des sports Oswald Homéky avant de préciser que le pont est établi désormais avec la BOAD et le Ministère des Finances servira d’interface.

Dans le cadre de l’accord, le Ministère des Sports du Bénin et la BOAD auront des cadres d’échanges réguliers sur des sujets d’intérêt commun, favorisant une synergie d’actions et l’utilisation optimale de ressources. Des activités et des projets seront également implémentés de concert entre la Banque et le Bénin.

L’initiative « sport en milieu scolaire et universitaire » de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) prévoit la mise en place d’infrastructures sportives de haut niveau, telles que des plateformes multisports pour la pratique des sports de main, la redynamisation de l’organisation de championnats scolaires et universitaires, l’éducation de la jeunesse au civisme et à la citoyenneté ainsi que la promotion des valeurs et des principes défendus par la BOAD.

Marc MENSAH

