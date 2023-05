La BOAD approuve 33 milliards de FCFA pour 3 projets au Bénin

Le 135e Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a approuvé 12 nouvelles opérations dont 3 pour le compte du Bénin à hauteur de 33 milliards de FCFA. La session ordinaire a eu lieu en mode semi-présentiel, sous la présidence de Serge Ekue, Président du Conseil d’Administration, Président de la BOAD.

Des prêts à hauteur de 33 milliards de FCFA approuvés par la BOAD pour le financement partiel de trois projets au Bénin. Le premier projet d’un montant de 6 milliards de FCFA est relatif au projet d’implantation et d’exploitation d’une minoterie par la Société Atlantic Moulin Bénin (AMB) SA, dans la Zone Industrielle de Glo-Djigbé, au Bénin. Selon la BOAD, « cette minoterie devrait produire en moyenne 52 000 tonnes de farine de blé par an, promouvoir la production locale en vue de réduire les importations de farine de blé, et contribuer à la sécurité alimentaire ».

Le deuxième projet est la construction de trois (03) bassins de rétention, de collecteurs et de voies dans le cadre du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC). L’objectif informe la même source est de « renforcer le réseau de drainage des eaux pluviales de Cotonou, afin de contribuer à la réduction de la vulnérabilité des populations, face aux inondations, de favoriser la réalisation d’infrastructures socio-économiques durables ». Le montant de l’opération est de 22 milliards FCFA.

Le dernier prêt approuvé est pour le financement du projet d’implantation et exploitation d’une usine de transformation de déchets solides par la société Compagnie Béninoise de Production Polypropylène (CBPP) à Ahozon. D’un montant de 5 milliards, la mise en œuvre du projet va permettre le développement d’une filière de valorisation des déchets solides ; ce qui va, entre autres, améliorer l’apport de l’économie circulaire à la création de richesses nationales.

Le Conseil d’Administration a également approuvé 9 nouvelles opérations au profit du Sénégal, du Togo, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger et du Burkina-Faso. Le montant global des nouvelles opérations est de 173,38 milliards FCFA, portant à 7 642,7 MFCFA, le total des engagements (toutes opérations confondues) de la BOAD, depuis le démarrage de ses activités opérationnelles, en 1976.

Akpédjé Ayosso

9 mai 2023 par