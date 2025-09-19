La BOAD affiche un résultat net de 22 milliards FCFA

La Banque ouest africaine de développement (BOAD), a tenu ce jeudi 18 septembre 2025 par visio-conférence, la 17e session ordinaire de son Conseil d’Administration. Les travaux présidés par Serge EKUE, président de l’institution, ont permis aux membres du conseil, d’examiner et d’arrêter les comptes intermédiaires de la Banque au 30 juin 2025.

La BOAD confirme la solidité de ses performances financières. Au cours de la 147e session ordinaire du Conseil d’administration tenue ce jeudi 18 septembre 2025, les membres du conseil d’administration ont procédé à l’examen de comptes intermédiaires de la Banque au 30 juin 2025. Le total du bilan de la banque affiche à cette échéance, une hausse de 9,32%, passant de 3 893 477 M FCFA au 31 décembre 2024 à 4 256 478 M FCFA.

Selon une publication de la BOAD, la structure financière reste équilibrée avec un résultat net de 22 163 M FCFA et des fonds propres effectifs en accroissement de 23,34%, grâce notamment à « l’émission hybride » réalisée en février 2025, représentant ainsi 40,30% du total bilan.

Le Conseil d’administration a salué les performances de la Banque au cours du premier semestre 2025, et la consolidation de sa notation financière, avec une perspective révisée de « négative » à « stable ».

Les membres du conseil d’administration de la BOAD ont également pris connaissance au cours des travaux de cette session, du compte-rendu de la 51e réunion du Comité d’audit.

