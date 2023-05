La BOAD accorde 22 milliards au Bénin pour réaliser le PAPC

Le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a approuvé le 08 mai 2023 à l’occasion de sa 135ème session ordinaire, un financement de 22 milliards de francs CFA pour les travaux de construction de 03 bassins de rétention, de collecteurs et de voies dans le cadre du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC).

La BOAD appuie un programme d’assainissement pluvial au Bénin. L’institution financière sous régionale a approuvé un prêt de 22 milliards de francs CFA pour la construction de 03 bassins de rétention, de collecteurs et de voies. Le prêt accordé s’inscrit dans le cadre du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou. Il vise selon une publication de la BOAD, à renforcer le réseau de drainage des eaux pluviales de Cotonou, afin de contribuer à la réduction de la vulnérabilité des populations, face aux inondations, de favoriser la réalisation d’infrastructures socio-économiques durables.

Au cours de la même session, la BOAD a également approuvé un financement de 06 milliards de francs CFA pour le Projet d’implantation et d’exploitation d’une minoterie par la Société Atlantic Moulin Bénin (AMB) SA dans la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) ; et un autre accord de 05 milliards de francs CFA pour l’implantation et exploitation d’une usine de transformation de déchets solides par la société Compagnie Béninoise de Production Polypropylène (CBPP) à Ahozon, dans la commune de Ouidah.

F. A. A.

