lundi, 13 octobre 2025 -

746 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Développement sous-régionale

La BOAD a mobilisé 10 000 milliards FCFA pour les pays de l’UMOA




Depuis 1976, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a engagé près de 10 000 milliards FCFA pour soutenir la croissance et l’intégration économique des pays membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA).

Réunis en visioconférence à l’occasion de la 148ᵉ session ordinaire du Conseil d’Administration, les administrateurs de l’institution ont approuvé huit nouvelles opérations d’un montant global de 148,15 milliards FCFA. Ces nouvelles approbations portent ainsi le volume total des engagements de la BOAD à 9 939,6 milliards FCFA, depuis le démarrage de ses activités opérationnelles il y a près d’un demi-siècle (1976).
Sous la présidence de Serge Ekué, Président du Conseil d’Administration et Président de l’institution, les travaux ont permis de réaffirmer la volonté de la Banque de soutenir des projets structurants dans divers domaines.

Un moteur du développement sous-régional

Institution financière commune aux huit États membres de l’UMOA, la BOAD joue depuis 1976 un rôle central dans le financement du développement économique et social de la région. Au fil des années, la Banque a multiplié les initiatives en faveur d’une croissance durable et inclusive. Les engagements cumulés (près de 10 000 milliards FCFA), témoignent non seulement de la capacité financière croissante de l’institution, mais aussi de sa résilience et de sa pertinence stratégique dans un contexte mondial marqué par de fortes contraintes économiques.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




La GDIZ sacrée meilleure zone industrielle d’Afrique


13 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), hub industriel béninois (…)
Lire la suite

L’ananas "Pain de sucre" séduit à l’Expo Osaka 2025


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le public japonais et asiatique a pu découvrir à lors de la Semaine de (…)
Lire la suite

Ecobank Bénin renforce la proximité avec ses clients grâce à ses (…)


10 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Ecobank Bénin a organisé ce jeudi 9 octobre, à l’hôtel Azalai de (…)
Lire la suite

BRVM réaffirme son engagement pour une éducation financière inclusive (…)


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a célébré, ce jeudi 9 (…)
Lire la suite

12 508 quitus fiscaux déjà délivrés


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le service des impôts s’active pour la délivrance de quitus fiscaux aux (…)
Lire la suite

Le Prosel, une initiative qui révolutionne la filière salicole au Bénin


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Projet de promotion du sel local iodé (Prosel), mis en œuvre dans (…)
Lire la suite

Le MEF lance la plateforme numérique de dialogue public-privé


7 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministère de l’Économie et des Finances a procédé, ce mardi 7 (…)
Lire la suite

De nouveaux membres nommés au Conseil d’Administration de PADME


6 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Par décret en date du 03 septembre 2025, le chef de l’Etat Patrice (…)
Lire la suite

« Notre offre de crédit aux PME est riche, diversifiée et flexible »


6 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans son escarcelle, UBA BENIN dispose d’une panoplie de produits pour (…)
Lire la suite

FAGACE se réinvente pour renforcer l’accès des PME au financement


2 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Invité du Club de l’Économiste, ce jeudi 2 octobre 2025, le Directeur (…)
Lire la suite

La phase 3 du MicroCrédit Alafia démarre avec des virements allant à (…)


2 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Place Tabéra de Parakou a vibré ce jeudi 02 octobre 2025 à (…)
Lire la suite

Signature d’un nouvel accord aérien entre le Bénin et le Maroc


1er octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un nouvel accord aérien relie désormais la République du Bénin et le (…)
Lire la suite

Le Bénin renforce sa souveraineté budgétaire et sa crédibilité (…)


29 septembre 2025 par Marc Mensah
Entre 2016 et 2023, le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) a (…)
Lire la suite

415 ha de kaolin à exploiter à Kétou


26 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a accordé un permis d’exploitation de kaolin à la (…)
Lire la suite

L’assurance agricole indicielle instaurée au Bénin


25 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un régime de l’assurance agricole indicielle est instauré au Bénin. La (…)
Lire la suite

Sidi Ould Tah chez le président ivoirien


20 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Sidi (…)
Lire la suite

La CCI Bénin rapproche entrepreneurs sud-africains et béninois


19 septembre 2025 par Marc Mensah
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a organisé, (…)
Lire la suite

Un budget de 6 milliards FCFA pour la CCI Bénin


19 septembre 2025 par Marc Mensah
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a tenu, ce (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires