La BOAD a mobilisé 10 000 milliards FCFA pour les pays de l’UMOA

Depuis 1976, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a engagé près de 10 000 milliards FCFA pour soutenir la croissance et l’intégration économique des pays membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA).

Réunis en visioconférence à l’occasion de la 148ᵉ session ordinaire du Conseil d’Administration, les administrateurs de l’institution ont approuvé huit nouvelles opérations d’un montant global de 148,15 milliards FCFA. Ces nouvelles approbations portent ainsi le volume total des engagements de la BOAD à 9 939,6 milliards FCFA, depuis le démarrage de ses activités opérationnelles il y a près d’un demi-siècle (1976).

Sous la présidence de Serge Ekué, Président du Conseil d’Administration et Président de l’institution, les travaux ont permis de réaffirmer la volonté de la Banque de soutenir des projets structurants dans divers domaines.

Un moteur du développement sous-régional

Institution financière commune aux huit États membres de l’UMOA, la BOAD joue depuis 1976 un rôle central dans le financement du développement économique et social de la région. Au fil des années, la Banque a multiplié les initiatives en faveur d’une croissance durable et inclusive. Les engagements cumulés (près de 10 000 milliards FCFA), témoignent non seulement de la capacité financière croissante de l’institution, mais aussi de sa résilience et de sa pertinence stratégique dans un contexte mondial marqué par de fortes contraintes économiques.

