Le directeur de la Sogema n’est pas recherché par la Brigade Economique et Financière (BEF). Il s’agit d’une fausse information sortie d’un journal qui circule sur les réseaux sociaux selon Armand Gansè.

« (...) jusqu’à ce jour, la BEF n’a saisi mon autorité pour un quelconque dossier et je ne suis mêlé ni de près, ni de loin à aucun plan de vol ou de détournement », a notifié Armand Gansè dans un message publié sur sa page Facebook ce jeudi 9 juillet 2020.

L’information est sortie d’un « journal non enregistré et relayée par des faux profils faisant état de ce que le Directeur Général de la Sogema M. Armand Gansè serait impliqué dans un scandale financier et recherché par la Brigade Économique et Financière (BEF) ».

Le directeur de la Sogema y voit un acharnement inutile contre un jeune acteur politique. « Ma ligne de conduite reste la bonne gestion du bien public dans la transparence et la crainte de la hiérarchie », a indiqué Armand Gansè.

« Les auteurs de ces actes qui portent atteinte à ma personne ainsi que leurs commanditaires devront s’apprêter à répondre les jours à venir, de leurs actes devant les instances juridiques. Le Bénin reste un État de droit et aucune politique ne se fait de cette manière sur fond de dénigrement et actes de voyoucratie », a-t-il conclu.

A.A.A

9 juillet 2020 par