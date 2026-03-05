jeudi, 5 mars 2026 -

419 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Politique monétaire

La BCEAO maintient les réserves obligatoires à 3% dans l’UEMOA




La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a décidé de maintenir à 3 % le coefficient des réserves obligatoires applicable aux établissements de crédit de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Cette décision a été annoncée mercredi 4 mars 2026 à l’issue de la première session ordinaire du Comité de politique monétaire de l’institution.

Le coefficient des réserves obligatoires applicable aux établissements de crédit maintenu à 3% dans l’espace l’UEMOA. L’annonce a été faite ce mercredi 4 mars 2026, lors de la première session ordinaire du Comité de politique monétaire de la BCEAO. Au cours de cette session, l’institution financière a également procédé à une baisse de 25 points de base de ses taux directeurs. Cette mesure entrera en vigueur à compter du 16 mars 2026 vise à renforcer l’assouplissement des conditions de financement de l’économie au sein de l’UEMOA.
Cette orientation monétaire selon la Banque, fait suite à une analyse de la conjoncture internationale, de l’évolution des prix, de la dynamique de l’activité économique et de la situation extérieure de l’Union, ainsi que des risques à court terme.
Les données économiques montrent que les prix à la consommation ont poursuivi leur baisse au quatrième trimestre 2025. Le taux d’inflation s’est établi à -0,8 %, après -1,4 % au trimestre précédent. Cette décélération est principalement liée au recul des prix des produits alimentaires, favorisé par une bonne disponibilité des denrées locales et par la diminution des coûts de certains produits importés. Toutefois, les perspectives indiquent une remontée progressive de l’inflation. Celle-ci pourrait atteindre 1,4 % en 2026, après un niveau globalement nul en 2025. La BCEAO souligne néanmoins que les tensions géopolitiques persistantes et leurs effets potentiels sur les marchés internationaux pourraient entraîner un regain de pressions inflationnistes.
Sur le plan économique, l’activité au sein de l’UEMOA est restée dynamique. Le taux de croissance s’est établi à 6,7 % en 2025, contre 6,2 % en 2024. Cette performance résulte des résultats de la campagne agricole, la vitalité du secteur des services ainsi qu’à la progression des industries extractives et manufacturières.
Les perspectives pour 2026 demeurent favorables, avec une croissance du produit intérieur brut réel estimée à 6,4 %. Cette évolution serait soutenue par une demande intérieure robuste ainsi que par la bonne tenue des productions agricoles et extractives.
Par ailleurs, les crédits à l’économie ont progressé de 5,6 % en 2025, contre 4,5 % l’année précédente, traduisant une dynamique de financement plus soutenue. La balance des échanges extérieurs de l’Union s’est également améliorée, portée par l’augmentation des exportations de produits pétroliers, d’or et de cacao, ainsi que par la baisse des coûts des importations alimentaires et énergétiques. La mobilisation accrue de ressources extérieures par les États membres, a aussi contribué à cette amélioration.
Le Comité de politique monétaire de la BCEAO a réaffirmé son engagement à suivre attentivement l’évolution des prix et de la conjoncture économique. L’institution se dit prête à prendre, si nécessaire, d’autres mesures afin de préserver la stabilité monétaire et financière de l’UEMOA.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

5 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




La Russie un partenaire fragile, un avertissement pour l’Afrique de (…)


5 mars 2026 par Judicaël ZOHOUN
La coalition israélo‑américaine qui frappe l’Iran depuis le 28 février (…)
Lire la suite

6 trophées pour la CDC Bénin au 1er Baromètre RSE


5 mars 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) a (…)
Lire la suite

Le ministre Abimbola cède l’intérim à Shadiya Assouman


5 mars 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola (…)
Lire la suite

La SAB recrute pour 4 postes


4 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre du renforcement de son effectif au Département de la (…)
Lire la suite

Le financement de l’habitat au centre des BOAD Development Days 2026


4 mars 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les BOAD Development Days (BDD 2026) se tiendront les 11 et 12 juin (…)
Lire la suite

Air Congo lance ses vols sur Cotonou-Douala dès mars 2026


3 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La compagnie aérienne, Air Congo lance ses vols sur Cotonou et (…)
Lire la suite

Le transfert d’argent entre Ecobank Bénin et Celtiis désormais (…)


28 février 2026 par Judicaël ZOHOUN, Marc Mensah
« Push & Pull », le service qui offre aux clients la possibilité de (…)
Lire la suite

« Nouveaux Horizons » ouvre le débat à travers les Ateliers de Wadagni


27 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans une dynamique de construction d’un citoyen béninois de type (…)
Lire la suite

"Mon départ du MTCA n’est pas un renoncement" (Abimbola)


27 février 2026 par Akpédjé Ayosso
À travers une publication sur sa page Facebook, ce vendredi 28 février (…)
Lire la suite

La procédure pour bénéficier des exonérations douanières et de TVA


26 février 2026 par Marc Mensah
Au Bénin, les entreprises de l’artisanat et de l’industrie bénéficient, (…)
Lire la suite

50 ha pour la nouvelle zone économique spéciale au Port de Cotonou


26 février 2026 par Marc Mensah
Une nouvelle zone économique pour faire de Cotonou un « port de 4e (…)
Lire la suite

Plusieurs étals scellés dans les marchés modernes à Cotonou


26 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Dans plusieurs marchés modernes de Cotonou, des étals ont été scellés (…)
Lire la suite

Un rebasage du PIB propulserait la RDC dans le top 5 des économies (…)


25 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
La richesse produite par la RDC est très largement sous-estimée, le (…)
Lire la suite

Ce qui change pour la nomination du Haut-Commissaire


23 février 2026 par Marc Mensah
Une nouvelle loi, promulguée le 3 février 2026, vient modifier les (…)
Lire la suite

La justice ordonne la restitution de 24 balles de tissus saisis à Missèbo


22 février 2026 par Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a ordonné, le 20 février 2026, la (…)
Lire la suite

Les ambassadeurs de l’UE sur le chantier de l’hôtel Le Trône à Abomey


19 février 2026 par Marc Mensah
Jonas Hantan, ministre conseiller au Tourisme, à la Culture, aux Arts (…)
Lire la suite

La Team Don pour Row entre en action pour soutenir Wadagni–Talata


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
À quelques semaines de la Présidentielle de 2026, une nouvelle force (…)
Lire la suite

SAINTE MAIN DE DIEU et sa gérante exclues des marchés publics


18 février 2026 par Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Bénin a exclu la (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires