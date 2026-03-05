La BCEAO maintient les réserves obligatoires à 3% dans l’UEMOA

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a décidé de maintenir à 3 % le coefficient des réserves obligatoires applicable aux établissements de crédit de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Cette décision a été annoncée mercredi 4 mars 2026 à l’issue de la première session ordinaire du Comité de politique monétaire de l’institution.

Le coefficient des réserves obligatoires applicable aux établissements de crédit maintenu à 3% dans l’espace l’UEMOA. L’annonce a été faite ce mercredi 4 mars 2026, lors de la première session ordinaire du Comité de politique monétaire de la BCEAO. Au cours de cette session, l’institution financière a également procédé à une baisse de 25 points de base de ses taux directeurs. Cette mesure entrera en vigueur à compter du 16 mars 2026 vise à renforcer l’assouplissement des conditions de financement de l’économie au sein de l’UEMOA.

Cette orientation monétaire selon la Banque, fait suite à une analyse de la conjoncture internationale, de l’évolution des prix, de la dynamique de l’activité économique et de la situation extérieure de l’Union, ainsi que des risques à court terme.

Les données économiques montrent que les prix à la consommation ont poursuivi leur baisse au quatrième trimestre 2025. Le taux d’inflation s’est établi à -0,8 %, après -1,4 % au trimestre précédent. Cette décélération est principalement liée au recul des prix des produits alimentaires, favorisé par une bonne disponibilité des denrées locales et par la diminution des coûts de certains produits importés. Toutefois, les perspectives indiquent une remontée progressive de l’inflation. Celle-ci pourrait atteindre 1,4 % en 2026, après un niveau globalement nul en 2025. La BCEAO souligne néanmoins que les tensions géopolitiques persistantes et leurs effets potentiels sur les marchés internationaux pourraient entraîner un regain de pressions inflationnistes.

Sur le plan économique, l’activité au sein de l’UEMOA est restée dynamique. Le taux de croissance s’est établi à 6,7 % en 2025, contre 6,2 % en 2024. Cette performance résulte des résultats de la campagne agricole, la vitalité du secteur des services ainsi qu’à la progression des industries extractives et manufacturières.

Les perspectives pour 2026 demeurent favorables, avec une croissance du produit intérieur brut réel estimée à 6,4 %. Cette évolution serait soutenue par une demande intérieure robuste ainsi que par la bonne tenue des productions agricoles et extractives.

Par ailleurs, les crédits à l’économie ont progressé de 5,6 % en 2025, contre 4,5 % l’année précédente, traduisant une dynamique de financement plus soutenue. La balance des échanges extérieurs de l’Union s’est également améliorée, portée par l’augmentation des exportations de produits pétroliers, d’or et de cacao, ainsi que par la baisse des coûts des importations alimentaires et énergétiques. La mobilisation accrue de ressources extérieures par les États membres, a aussi contribué à cette amélioration.

Le Comité de politique monétaire de la BCEAO a réaffirmé son engagement à suivre attentivement l’évolution des prix et de la conjoncture économique. L’institution se dit prête à prendre, si nécessaire, d’autres mesures afin de préserver la stabilité monétaire et financière de l’UEMOA.

F. A. A.

5 mars 2026 par ,