La BCEAO autorise 6 établissements au Bénin sur la plateforme PI-SPI

La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) a publié la liste des participants (banques, institutions de microfinance, émetteurs de monnaie électronique) autorisés à ouvrir les services de la Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané (PI‑SPI) à la date du 24 février 2026. Au Bénin, 6 établissements ont été autorisés par l’institution financière sous régionale.

Cet élargissement opéré par la Banque va faciliter les transactions rapides et sécurisées entre les différents prestataires de services de paiement aux agents économiques. Le système facilitera également une meilleure gestion de trésorerie et une automatisation des flux pour les entreprises.

Ci-dessous la liste des participants autorisés

