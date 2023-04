La BADEA satisfaite des aménagements hydro agricoles

Une mission de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) conduite par Hatem Al Bejri, Chef de la division secteur public pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale à la BADEA, a visité sous l’encadrement de son excellence le ministre d’Etat Dr Zul-Kifl Salami, les installations de plusieurs aménagements hydro agricoles à Lokossa, Athiémé, Grand-Popo et Allada. La délégation qui a séjourné du 13 au 22 mars 2022 au Bénin a échangé avec les autorités béninoises et les populations bénéficiaires des installations hydro agricoles.

« Nous sommes arrivés le 13 mars et repartons aujourd’hui 22 mars 2023. L’objet principal du séjour de notre délégation est l’évaluation d’un projet d’aménagement hydro agricole et d’adaptation aux changements climatiques que le gouvernement béninois veut sur une surface totale de 3000 hectares portant sur deux régions principales. 1500 hectares dans la vallée du Mono et 1500 hectares dans la vallée du Niger. La mission que nous avons conduite s’inscrit uniquement dans le cadre de la vallée du Mono. Les 1500 autres hectares de la vallée du Niger seront programmés par le Gouvernement béninois pour une phase ultérieure, nous l’espérons bien. Nous sommes très satisfaits, honorés. Je tiens à préciser que cette mission a été encadrée par son excellence le ministre d’Etat Dr Zul-Kifl Salami qui nous a beaucoup aidés à travailler et mis à notre disposition le nécessaire pour mener à bien nos travaux. Cette mission concrétise la coopération exemplaire entre le gouvernement béninois et la BADEA qui, depuis ces dernières années, a connu un nouvel essor très significatif avec pratiquement un projet par an avec des engagements consistants. Cette coopération à laquelle tient la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et particulièrement son management au plus haut niveau, l’engagement de son excellence Dr Sidi Ould TAH, Directeur Général de la BADEA qui est la locomotive de cette orientation, cet appui au développement économique et social en Afrique subsaharienne et particulièrement au Bénin. Il y a aussi d’autres projets que nous finançons déjà ». Ainsi s’est exprimé Hatem Al Bejri, Chef de la division secteur public pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale à la BADEA au terme d’une mission de la BADEA au Bénin.

« Le projet comme l’a mentionné le chef de mission de la BADEA porte sur la mise en valeur de 1500 hectares de terres agricoles dans la vallée du Mono. Cela permettra de créer de la valeur ajoutée, d’aider les populations, d’accroître la production agricole et halieutique, de créer des emplois, de réaliser des infrastructures sociocommunautaires et de générer des revenus. Avec les experts du ministère de l’Agriculture et leurs collègues de la délégation, nous avons fait un travail très pointilleux d’expertise du dossier. Cela a consisté à voir de façon générale, l’organisation générale, l’architecture du projet et les problèmes de pérennité et durabilité du projet surtout la structuration des coûts. Tout ce travail a été fait en collaboration intense avec les experts nationaux dont je salue l’expertise au passage mais surtout avec l’expertise de la délégation de la BADEA qui est une expertise de haute facture. Les problèmes les plus sensibles tels que la qualité, la durabilité mais surtout la célérité dans l’action ont été abordés tout au long de notre parcours. Lorsque nous avons fait ce travail de bureau, il faut aller sur le terrain pour confronter les prévisions à la dure réalité du terrain. Nous avons fait toute la journée du samedi du 18 mars 2023 de 7 heures à minuit. J’étais aux côtés de la délégation pour réussir ce rodéo. Alors, cela nous a permis de visiter le fleuve mono, d’apprécier son débit, la fertilité du sol et surtout de rencontrer les populations qui sont les ultimes bénéficiaires. Et là, je dois vous avouer qu’à la rencontre des populations, la délégation de la BADEA et du ministère de l’Agriculture ont conduit une pédagogie du projet, expliqué ce projet et ses fondamentaux. Il ne s’agit pas d’exproprier mais d’aménager des terres agricoles aux frais de l’Etat et les restituer aux populations une fois aménagées. L’approche est innovante. Cette visite nous a permis de voir l’unité de pilotage du ministère de l’Agriculture, un élément critique de la réussite du projet. Ce projet a un caractère holistique. Parce que lorsque nous avons fini avec la vallée du Mono et vu l’engouement des populations et leur adhésion totale à ce projet, nous avons commencé à nous intéresser aux chaînes de valeur c’est-à-dire la transformation des produits agricoles. Et là, l’expertise de la BADEA et particulièrement de son chef de mission ont été très utiles pour discuter, échanger avec les acteurs particulièrement dans ce qui nous est cher : l’ananas et la papaye Solo qui sont un label de notre pays. Là on a rencontré des femmes qui transforment l’ananas en jus qu’elles écoulent sur des marchés mondiaux. La délégation a été fascinée. Et d’emblée, je peux vous dire que cette mission s’inscrit déjà dans la perspective d’un financement des chaînes de valeur agricole » a ajouté son excellence le ministre d’Etat Dr Zul-Kifl Salami.

Le chargé de mission du Chef de l’Etat, le ministre d’Etat Dr Zul-Kifl Salami n’a pas manqué de rendre un hommage mérité au chef d’Etat béninois Patrice Talon pour sa gouvernance et sa haute vision de développement ainsi qu’au Directeur général de la BADEA pour son amour pour l’Afrique en général et le Bénin en particulier.

5 avril 2023