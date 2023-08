La BADEA renouvelle son engagement à accompagner la GDIZ

La Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea) a renouvelé son engagement à accompagner la zone industrielle de Glo-Djigbé Zè.

La vision du gouvernement de transformer de façon structurelle l’économie béninoise à travers notamment la création de la zone industrielle de Glo-Djigbé Zè est soutenue par plusieurs partenaires dont la BADEA.« Je renouvelle l’engagement de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique à accompagner ce projet en étant l’un de ses bailleurs de fonds pour contribuer à la réalisation de toute la vision que son excellence le président de la République porte, pas seulement pour le Bénin mais pour toute l’Afrique », affirmé le président de la BADEA, Sidi Ould Taha au terme de sa visite à la GDIZ le 2 août 2023.

En créant la zone industrielle de Glo-Djigbé Zè, l’objectif du gouvernement de faire du Bénin un hub industriel et d’assurer la transformation des produits agricoles notamment le cajou, le coton, le karité, l’ananas, le soja, etc. Véritable pôle économique, la zone se développe à une vitesse impressionnante. « Nous avons pu voir comment, en quelques mois ce projet est parti du concept pour aboutir à une réalité sur le terrain. Déjà des milliers de travailleurs sont employés », s’est-il réjoui.

Nous, indique Sidi Ould Taha, avons aussi été renseignés sur les grandes perspectives de ce projet non seulement pour le Bénin mais aussi pour toute l’Afrique. Il a salué la vision stratégique du président Patrice Talon ‘’pas seulement pour le Bénin mais pour toute l’Afrique’’. « L’exemple de GDIZ est un bel exemple qui montre à quel point cette vision est de nature à transformer le pays, à créer des emplois pour la jeunesse et les femmes et aussi à créer de la valeur ajoutée et à améliorer les conditions de vie des populations », a ajouté le président de la BADEA.

Pour le Chargé de mission du Chef de l’Etat, Dr Zul-Kifl Salami, la visite du président de la BADEA sur le site de la GDIZ est un facteur déterminant pour accompagner les réalisations déjà remarquables à Glo-Djigbé. « Nous sommes au cœur de la réalisation emblématique de la vision du chef de l’Etat (…) Votre visite est significative à plus d’un titre. Vous êtes président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et cela vous porte au cœur de la philosophie de la zone économique de Glo-Djigbé à savoir créer des conditions infrastructurelles et des politiques qui permettent d’attirer les investissements directs étrangers », a-t-il déclaré.

