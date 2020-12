La BADEA accorde un financement à hauteur de 31 milliards FCFA

Au terme d’une mission au Bénin du 24 au 31 octobre 2020, la BADEA a accordé un financement concessionnel de 31 milliards FCFA au Bénin dans le cadre du financement des logements sociaux de Houèdo.

La BADEA accompagne le Programme d’actions du gouvernement (PAG) notamment la construction de 20.000 logements sociaux au Bénin. Selon l’Economiste « les objectifs spécifiques du financement de la BADEA sont de fournir un logement à environ 5400 habitats avec viabilisation d’une part, et promouvoir de nouveaux modes d’accès aux logements, notamment par la subvention accordée par l’Etat aux acquéreurs, d’autre part ».

Le financement de la BADEA comprend : les travaux de viabilisation secondaire et tertiaire et la construction de bâtiments de type A, de type B et de type CR+3.

Les trois autres composantes finançables par la BADEA sont les services du consultant ; l’aménagement paysager et l’appui à l’Unité d’Exécution du Projet (UEP).

Le projet sera financé par la BADEA à hauteur de 31 milliards FCFA (50 millions de dollars). Dans le cadre de ce projet le Bénin a aussi le financement de la Banque islamique de développement (BID) qui s’élevaient à environ 43 milliards FCFA.

A.A.A

2 décembre 2020 par