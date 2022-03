La BAD va injecter 2,12 milliards FCFA dans la CEDEAO

La Banque Africaine de Développement (BAD) va injecter 3,56 millions $ soit 2,12 milliards FCFA environ sous forme de don dans le secteur de l’industrie pharmaceutique des pays membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

Un accord financier signé le 23 janvier 2022 entre la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a été approuvé le 24 janvier dernier par le Conseil d’administration de la Banque panafricaine. Ainsi la BAD va débloquer pour le compte de deux prochaines années 3,56 millions $ soit 2,12 milliards FCFA environ au profit du secteur pharmaceutique de l’espace CEDEAO. Ce financement partiel reçu en don s’inscrit dans le cadre d’un projet de la CEDEAO qui entend mettre en place « un écosystème régional de réglementation pharmaceutique efficace en proposant des programmes d’assistance technique et de renforcement des capacités des autorités régionales de réglementation des médicaments ».

D’un coût total de 3,77 millions $, le projet est financé non seulement par la BAD, mais aussi par une contribution de 200 000 $ (espèces) et 400 000 $ (nature) de la Commission de la CEDEAO, et sera mis en œuvre par l’Organisation Ouest africaine de la santé (OOAS).

Pour Mamadou Traoré, commissaire de la CEDEAO, chargé de l’Industrie et du Secteur privé, « La production locale de produits pharmaceutiques et biologiques est devenue un impératif et une priorité régionale ainsi que la fourniture de services de prestation de soins de santé pour lesquels le soutien de la BAD aidera la CEDEAO à atteindre ses objectifs de développement ».

30 mars 2022