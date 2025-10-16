La BAD renforce le partenariat avec les institutions saoudiennes

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah, a échangé, lundi 13 octobre 2025, avec le dirigeant de la Banque saoudienne d’import-export (Saudi EXIM), Saad Alkhalb, et le dirigeant du Fonds saoudien pour le développement (SFD), Sultan Abdulrahman Al-Marshad. La rencontre s’est déroulée en marge des Assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI à Washington, D.C., aux États-Unis.

Le Groupe de la Banque africaine de développement et le Royaume d’Arabie veulent renforcer leur partenariat. Ce sera à travers des investissements dans des secteurs clés. M. Sidi Ould Tah a eu des échanges avec M. Saad Alkhalb de la Banque saoudienne d’import-export et Sultan Abdulrahman Al-Marshad du Fonds saoudien pour le développement (SFD). Les discussions ont porté sur l’ « élargissement du co-investissement dans les énergies renouvelables, les infrastructures commerciales et le développement social, y compris le logement abordable ».

« Le président Ould Tah et les responsables saoudiens ont noté que la Vision 2030 de l’Arabie saoudite et les priorités stratégiques des Quatre points cardinaux de la Banque africaine de développement étaient fortement alignées, notamment en ce qui concerne l’industrialisation verte, la facilitation du commerce, l’emploi des jeunes et l’intégration régionale », informe la BAD.

Desert to Power, le programme des Zones spéciales de transformation agro-industrielle et l’Alliance pour l’infrastructure verte en Afrique sont entre autres les initiatives phares de la BAD. Elles constituent des opportunités pour les futurs partenariats.

