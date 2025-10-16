jeudi, 16 octobre 2025 -

3101 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Investissements en Afrique

La BAD renforce le partenariat avec les institutions saoudiennes




Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah, a échangé, lundi 13 octobre 2025, avec le dirigeant de la Banque saoudienne d’import-export (Saudi EXIM), Saad Alkhalb, et le dirigeant du Fonds saoudien pour le développement (SFD), Sultan Abdulrahman Al-Marshad. La rencontre s’est déroulée en marge des Assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI à Washington, D.C., aux États-Unis.

Le Groupe de la Banque africaine de développement et le Royaume d’Arabie veulent renforcer leur partenariat. Ce sera à travers des investissements dans des secteurs clés. M. Sidi Ould Tah a eu des échanges avec M. Saad Alkhalb de la Banque saoudienne d’import-export et Sultan Abdulrahman Al-Marshad du Fonds saoudien pour le développement (SFD). Les discussions ont porté sur l’ « élargissement du co-investissement dans les énergies renouvelables, les infrastructures commerciales et le développement social, y compris le logement abordable ».

« Le président Ould Tah et les responsables saoudiens ont noté que la Vision 2030 de l’Arabie saoudite et les priorités stratégiques des Quatre points cardinaux de la Banque africaine de développement étaient fortement alignées, notamment en ce qui concerne l’industrialisation verte, la facilitation du commerce, l’emploi des jeunes et l’intégration régionale », informe la BAD.

Desert to Power, le programme des Zones spéciales de transformation agro-industrielle et l’Alliance pour l’infrastructure verte en Afrique sont entre autres les initiatives phares de la BAD. Elles constituent des opportunités pour les futurs partenariats.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Une mauvaise déclaration fiscale risque de rattraper Galiou Soglo


15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ex ministre des sports, Galiou Soglo, pourrait être rattrapé pour une (…)
Lire la suite

PRIMERO condamnée pour dépôt frauduleux de la marque VAN PUR


14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a ordonné, le 25 juillet 2025, le (…)
Lire la suite

Une locataire expulsée malgré 2,5 millions F de travaux sur le local


14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a tranché en faveur des (…)
Lire la suite

La GDIZ sacrée meilleure zone industrielle d’Afrique


13 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), hub industriel béninois (…)
Lire la suite

L’ananas "Pain de sucre" séduit à l’Expo Osaka 2025


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le public japonais et asiatique a pu découvrir à lors de la Semaine de (…)
Lire la suite

La BOAD lève un milliard d’euros sur le marché international


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a réalisé avec (…)
Lire la suite

BRVM réaffirme son engagement pour une éducation financière inclusive (…)


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a célébré, ce jeudi 9 (…)
Lire la suite

12 508 quitus fiscaux déjà délivrés


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le service des impôts s’active pour la délivrance de quitus fiscaux aux (…)
Lire la suite

Le Prosel, une initiative qui révolutionne la filière salicole au Bénin


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Projet de promotion du sel local iodé (Prosel), mis en œuvre dans (…)
Lire la suite

Le MEF lance la plateforme numérique de dialogue public-privé


7 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministère de l’Économie et des Finances a procédé, ce mardi 7 (…)
Lire la suite

De nouveaux membres nommés au Conseil d’Administration de PADME


6 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Par décret en date du 03 septembre 2025, le chef de l’Etat Patrice (…)
Lire la suite

« Notre offre de crédit aux PME est riche, diversifiée et flexible »


6 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans son escarcelle, UBA BENIN dispose d’une panoplie de produits pour (…)
Lire la suite

FAGACE se réinvente pour renforcer l’accès des PME au financement


2 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Invité du Club de l’Économiste, ce jeudi 2 octobre 2025, le Directeur (…)
Lire la suite

La phase 3 du MicroCrédit Alafia démarre avec des virements allant à (…)


2 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Place Tabéra de Parakou a vibré ce jeudi 02 octobre 2025 à (…)
Lire la suite

Signature d’un nouvel accord aérien entre le Bénin et le Maroc


1er octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un nouvel accord aérien relie désormais la République du Bénin et le (…)
Lire la suite

Le Bénin renforce sa souveraineté budgétaire et sa crédibilité (…)


29 septembre 2025 par Marc Mensah
Entre 2016 et 2023, le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) a (…)
Lire la suite

415 ha de kaolin à exploiter à Kétou


26 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a accordé un permis d’exploitation de kaolin à la (…)
Lire la suite

L’assurance agricole indicielle instaurée au Bénin


25 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un régime de l’assurance agricole indicielle est instauré au Bénin. La (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires