La BAD et responsables sécuritaires du Bénin en séance de travail

Une délégation de la Banque Africaine de Développement (BAD) s’est rendue, mardi 17 janvier 2023, au cabinet du Ministre béninois de l’Intérieur et de la Sécurité Publique. La visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des interventions de la Banque au Bénin et vise à évaluer les capacités de résilience du Bénin face aux vulnérabilités.

Le financement des projets et programme de résilience dans le domaine de la sécurité ; la coopération entre la Police et les citoyens ; l’inclusion des jeunes et des femmes ; la cybersécurité, la piraterie maritime, etc. étaient les sujets au centre des échanges, mardi 17 janvier 2023, entre le Ministre béninois de l’Intérieur et de la Sécurité Publique Alassane Seïdou et une délégation de la Banque Africaine de Développement (BAD) en visite à Cotonou.

Une séance de travail élargie aux principaux responsables en charge des questions de sécurité tels que le Directeur Général de la Police Républicaine, le Directeur du Groupement National des Sapeurs-pompiers, le Directeur de l’Agence Nationale de la Protection Civile, de l’Agence Béninoise de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers a précédé les échanges. Occasion pour les responsables sécuritaires du Bénin de présenter à la délégation de la BAD les progrès accomplis au Bénin au niveau sécuritaire et les perspectives pour mieux impacter les populations.

Des progrès salués par la BAD qui se dit prête à accompagner la dynamique en cours au Bénin.

La visite de la délégation de la BAD s’inscrit dans le cadre du renforcement des interventions de la Banque au Bénin et vise à évaluer les capacités de résilience du Bénin face aux vulnérabilités.

M. M.

18 janvier 2023 par ,