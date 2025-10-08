La BAD et le secteur privé africain posent les bases d’un partenariat stratégique

Des représentants du secteur privé africain ont rencontré le 30 septembre 2025, Sidi Ould Tah, nouveau président de la Banque africaine de développement (BAD). Avec lui, ils ont examiné les possibilités pour l’établissement d’un partenariat stratégique et fructueux avec l’institution financière.

L’élection de Sidi Ould Tah marque un nouveau départ à la tête de la Banque africaine de développement. Des représentants du secteur privé africain l’ont fait savoir lors d’une rencontre avec le nouveau président de la BAD le 30 septembre 2025. « Nous voulons ici exprimer notre satisfaction pour ce renouveau avec le Groupe de la Banque africaine de développement. Nous souhaitons que ce dialogue se transforme très rapidement en partenariat stratégique avec les organisations patronales africaines », a déclaré Ahmed Cissé, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI).

La rencontre selon le président du Groupement des entreprises du Cameroun (GECAM), Célestin Tawamba, relève d’un changement de paradigme avec la BAD. Face aux préoccupations de ses interlocuteurs, Sidi Ould Tah s’est voulu rassurant. « Dans les années à venir, le rôle du secteur privé sera important dans le travail du Groupe de la Banque », a-t-il confié. Le développement de l’Afrique d’après lui, ne peut être effectif qu’avec le secteur privé.

Le soutien aux champions africains, l’accès aux financements, le renforcement des capacités du secteur privé africain, les mécanismes de garantie, l’appui aux banques nationales et régionales étaient, entre autres sujets, abordés lors de la rencontre. Le nouveau président de la BAD et ses hôtes ont convenus de maintenir un dialogue permanent et constructif. Des rencontres seront organisées dans les bureaux pays du Groupe de la Banque pour recueillir les préoccupations des patronats locaux.

Une grande rencontre avec l’ensemble des représentants du secteur privé africain est annoncée lors de l’Africa Investment Forum (AIF) qu’organise le Groupe de la Banque africaine de développement et plusieurs autres partenaires du 26 au 28 novembre 2025 à Rabat, au Maroc.

