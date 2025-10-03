vendredi, 3 octobre 2025 -

Assemblée nationale/Fin de mandat

La 9e législature entame sa dernière session




Les députés de l’Assemblée nationale, 9è législature feront leur rentrée parlementaire le 31 octobre prochain. La session budgétaire s’ouvrira également ce même jour au palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

La session budgétaire de l’Assemblée nationale, traditionnellement consacrée à l’examen du budget général de l’Etat, s’ouvrira le vendredi 31 octobre prochain. Elle se déroulera conformément aux dispositions de la Constitution et du Règlement intérieur, qui prévoient deux sessions ordinaires par an.

La Conférence des présidents, réunie le 25 septembre sous la direction de Louis Vlavonou, a validé cette date.

Les travaux de cette rentrée parlementaire s’étendront jusqu’au 31 janvier 2026.

Cette rentrée est particulière. Elle marque la dernière session de la 9e législature, installée en février 2023 pour un mandat transitoire de trois ans. Le passage de témoin est déjà prévu.

Les 109 députés de la 10e législature seront installés le 12 février 2026, au lendemain des élections législatives programmées pour le 11 janvier.
M. M.

3 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




