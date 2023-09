La 7e édition du Salon international de l’immobilier s’ouvre en octobre

Le Salon international de l’immobilier et des matériaux modernes (S2IM), grand événement des entreprises intervenant dans le secteur des BTP au Bénin, aura lieu cette année du 02 au 09 octobre 2023. En prélude à ces rencontres d’affaires entre acteurs des BTP, le président du comité d’organisation, Kéyindé Amadou, et les entreprises partenaires ont animé une conférence de presse ce vendredi 22 septembre 2023 à l’hôtel Novotel.

« Impact des innovations immobilières sur l’habitat », c’est le thème retenu pour l’édition 2023 du Salon international de l’immobilier et des matériaux modernes. Deux principales innovations sont annoncées. Il s’agit du village S2IM, un nouveau concept qui permet aux participants de se relaxer, de se recréer, et d’apprécier quelques spécialités de la gastronomie béninoise, a informé Alain Adjibadé, directeur général de Acajou groupe international. Ce qui explique selon lui, la présence des marques telles que Coca-Cola, et One bière, tous partenaires de cette 7e édition. L’idée selon lui, est d’égayer les participants et d’étancher leur soif au cours du salon. Des artistes viendront également prester, a annoncé Alain Adjibadé. La 2e innovation de ce salon, est le jeu concours S2IM. L’objectif est de permettre aux visiteurs de gagner des lots de matériaux et équipements.

Cette 7e édition du Salon international de l’immobilier et des matériaux modernes à l’instar des éditions précédentes vise, selon le président du comité d’organisation, à promouvoir le secteur de la construction, les matériaux de construction, les matériels et équipements de construction de qualité, tout en mettant l’accent sur l’amélioration du cadre de vie et le développement durable. Le public aura droit au cours du salon, à des consultations gratuites. Des rencontres ‘’B to B’’, des conférences débats, des ateliers de formation, le concours de la meilleure maquette architecturale, le jeu concours S2IM, et le village S2IM, sont entre autres, les activités prévues à l’occasion de la 7e édition du S2IM, a informé Kéyindé Amadou. « Le S2IM m est une opportunité pour élargir son champ d’action commercial à court, moyen et long terme », a-t-il fait savoir avant de retirer ses remerciements aux entreprises de BTP, aux usines de fabrication de matériaux de construction, aux fournisseurs des matériels et équipements, aux promoteurs immobiliers, aux cabinets d’ingénierie et d’architecture, et au ministère du cadre de vie, chargé des transports et du développement durable. Le président du comité d’organisation n’a pas manqué d’exprimer ses remerciements à Coca-Cola, pour le partenariat durable ; un partenariat qui participe selon lui, au développement du Bénin.

Après avoir exprimé ses remerciements à la SETELEC SA, sponsor officiel de la 7e édition du S2IM, Kéyindé Amadou a invité la population à faire massivement le déplacement au Palais des congrès de Cotonou du 02 au 09 octobre 2023 afin de profiter des diverses opportunités qui s’offrent à elles.

Des partenaires fiers de prendre part à cette 7e édition

La CETELEC SA, sponsor officiel de cette 7e édition à travers son directeur technique, Fawaz Hassan, se dit très honorée d’être à ce rendez-vous dont le thème est en phase avec ses activités. Acteur du secteur de l’énergie, il y a toujours et beaucoup à faire dans ce domaine en innovant, et en optimisant ; et ce, à travers du matériel de qualité des dernières technologies dans ce domaine, a-t-il indiqué.

Comme lui, Frédéric Adannon, responsable à la communication de Incibeton s’est dit honoré d’être à cette 7e édition du S2IM qui selon lui, met en avant tous les secteurs du secteur des BTP.

Franck Gbaguidi, responsable commercial et marketing à CIM Bénin, Charly Migan, représentant la SOBEPEC, et Youssouf Huissen, représentant INGCO Bénin se sont dits fiers de participer à cette 7e édition du S2IM.

F. A. A.

23 septembre 2023 par ,