La 5ème édition du Salon international de l’immobilier ouverte

Après le rendez-vous manqué de 2020 pour raison de Covid-19, les acteurs de l’habitat et de la construction se sont retrouvés ce lundi 04 octobre 2021 pour la 5ème édition du Salon international de l’immobilier et matériaux modernes (S2IM). « Adaptation de l’habitat aux nouveaux enjeux », c’est le thème retenu pour cette édition qui coïncide avec la 36ème Journée mondiale de l’habitat.



Le Salon international de l’immobilier et matériaux modernes selon son promoteur, Kèyindé Amadou, est un « grand rendez-vous des secteurs de la construction et de l’habitat ». L’objectif souligne-t-il, est de promouvoir l’innovation, les matériaux locaux et modernes ; l’écohabitat et de participer à l’amélioration du cadre de vie de la population et au développement durable.

Se référant au thème de la Journée mondiale de l’habitat « accélérer l’action urbaine pour un monde sans carbone », Kèyindé Amadou a invité les participants à prendre conscience des enjeux tels que le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité et de l’environnement, l’écologie, les pandémies, etc. Pour ces différents enjeux, il a exhorté l’ensemble des acteurs de l’habitat et de la construction à mener des actions qui aident à protéger l’environnement, à promouvoir l’écologie et à préserver la santé et le bien-être des populations.

Selon Constant Houndénou, représentant le ministre du cadre de vie et du développement durable, la 5ème édition du S2IM est « bien arrimée avec la journée mondiale de l’habitat ». Pour le conseiller technique, il revient à chacun de prendre ses responsabilités en respectant davantage la nature, la biodiversité et les différentes économies locales qui permettent de financer le développement.

Avant de procéder au lancement officiel du salon, il a remercié « tous les enjeux et tous les jeux » qui ont travaillé à son organisation. Constant Houndénou n’a pas oublié les chefs d’entreprises et promoteurs qui ont développé des stands à travers les thèmes de changements climatiques, de biodiversité etc. Le conseiller technique du ministère du cadre de vie et du développement durable a pour finir, invité les participants au salon à limiter les émissions de gaz à effets de serf à travers leurs différentes productions techniques.

A l’instar de plusieurs autres exposants, Nilin Hamza, responsable de Inno Chem International a exprimé sa joie de participer au salon.

La cérémonie de lancement de la 5ème édition du Salon international de l’immobilier et matériaux modernes a été marquée par la présence du directeur général de l’Office national du bois (ONAB), du directeur de la construction et de l’habitat, Victor Ananou et des cadres du ministère du cadre de vie.

Le salon ouvert dans la matinée de ce lundi matin 04 octobre sera clôturé le samedi 09 octobre prochain. Il sera l’occasion pour les chefs d’entreprises, acteurs de l’habitat et de la construction et divers promoteurs, d’exposer leurs différentes productions sur divers stands au stade de l’amitié général Mathieu Kérékou.

Quelques images de la cérémonie

F. A. A.

