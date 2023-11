La 4e journée s’ouvre ce mardi

Après la manche aller de la phase de groupes, place ce mardi aux matchs retours. La quatrième journée de la Ligue des Champions démarre ce soir.

Au programme, le PSG se déplace à San Siro pour affronter l’AC Milan. Pour rappel au match aller, les Parisiens s’en sont sortis avec réussite au Parc des Princes en battant leur adversaire 3-0.

Le Barça qui est en déplacement sur la pelouse du Shakthar, peut valider sa qualification pour les 8es de finale ce soir en cas de victoire.

Voici le programme Ligue des Champions de ce mardi :

Dortmund vs Newcastle (18h45)

Shakhtar vs Barcelone (18h45)

AC Milan vs PSG (21h)

Manchester City vs Young Boys (21h)

Atlético vs Celtic (21h)

Belgrade vs Leipzig (21h)

Lazio vs Feyenoord (21h)

Porto vs Antwerp (21h)

J.S

7 novembre 2023 par ,