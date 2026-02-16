lundi, 16 février 2026 -

Sous le signe de l’inclusion et de l’émergence des talents

La 3e édition de la Corsair Foot Academy démarre ce 18 février au Bénin




La Corsair Foot Academy annonce la tenue de la 3e édition de son programme africain au Bénin et en Côte d’Ivoire. Portée par l’association BeCom et soutenue par la compagnie aérienne CORSAIR, cette nouvelle édition s’inscrit dans la continuité des deux premières opérations avec l’ambition de confirmer les talents détectés et promouvoir l’inclusion sociale par le football.

Du 18 au 21 février 2026, le Bénin accueille la 3e édition de la Corsair Foot Academy. L’initiative mise en place depuis 2016 s’est imposée comme un véritable tremplin pour les jeunes footballeurs âgés de 13 à 16 ans, issus de territoires ultramarins et de quartiers défavorisés. Le programme repose sur un encadrement structuré et exigeant, assuré par d’anciens figures du football telles que Sidney Govou, Franck Silvestre, Loïc Rémy, Steve Savidan, William Prunier, Benoît Costil, Jimmy Briand, ou encore Didier Drogba. La compagnie aérienne CORSAIR joue un rôle déterminant en facilitant la mobilité des jeunes talents et en soutenant l’initiative.

Édition 2026 : confirmer, accompagner, projeter

Après deux éditions réussies au Bénin et en Côte d’Ivoire, cette 3ᵉ édition africaine poursuit trois objectifs majeurs. Il s’agit de confirmer le potentiel des jeunes déjà repérés, mesurer leur progression sur les plans sportif, comportemental et émotionnel et structurer un parcours réaliste et sécurisé vers le haut niveau.

En Côte d’Ivoire, les présélections ont été faites le 11 février 2026 à Abidjan, suivies des stages les 13 et 14 février 2026 au Lycée Classique de Cocody. Au Bénin, les présélections auront lieu les 18 et 19 février 2026 sur le site élite sport de Godomey en face du cimetière PK14.

Durant les stages, les jeunes bénéficieront d’un encadrement de haut niveau assuré par d’anciens joueurs internationaux et d’un accès à des infrastructures adaptées, favorisant performance, apprentissage et épanouissement personnel.

Soutien aux jeunes talents

À l’issue des stages, les 10 meilleurs joueurs de chaque pays pourront bénéficier, si nécessaire d’une aide à la prise de licence sportive, d’une dotation en matériel scolaire. Une manière pour l’Académie de rappeler que la réussite sportive ne saurait se dissocier du parcours éducatif.

En collaboration avec les autorités béninoises, ivoiriennes et françaises, 2 à 3 très hauts potentiels identifiés pourraient être accompagnés grâce à la mise à disposition d’un billet d’avion en classe économique vers l’Europe.

Point d’orgue du dispositif : un stage de haut niveau prévu en avril 2026 en Île-de-France où les profils les plus prometteurs issus des éditions africaines seront observés et évalués par plusieurs clubs professionnels français et européens.

Un engagement durable pour la jeunesse africaine

Au-delà de la détection, la Corsair Foot Academy défend une vision responsable du sport. Former des joueurs, mais surtout accompagner des jeunes dans leur construction humaine et citoyenne

Avec cette 3e édition, le programme confirme son engagement en faveur de la jeunesse africaine, du développement social par le sport et du rayonnement du football africain sur la scène internationale.

