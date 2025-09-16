La 38e session extraordinaire du CIP UEMOA s’ouvre à Cotonou

L’hôtel Azalai de Cotonou abrite la 38e session extraordinaire du Comité interparlementaire de l’UEMOA (CIP UEMOA). Les travaux ont été lancés ce lundi 15 septembre 2025, en présence du président par intérim du CIP UEMOA, Fononna Cheick Ahmed Coulibaly et du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou.

Du 15 au 19 septembre, le Comité interparlementaire de l’UEMOA tient sa 38e session extraordinaire à Cotonou. Ils échangent sur la promotion des énergies renouvelables, la libre circulation et le droit d’établissement des professions libérales dans l’espace l’UEMOA. Le président de l’Assemblée nationale s’est réjoui du choix porté sur le Bénin pour abriter cette importante rencontre. Louis Vlavonou a souligné la pertinence des sujets au cœur des échanges. « La question énergétique figure au nombre des plus grands défis de la dynamique d’intégration engagée depuis des décennies. (…). Quant à la libre circulation et le droit d’établissement des professions libérales, ce sont à l’évidence des dispositions pertinentes qui visent à faire des dites professions, un levier d’intégration économique du marché intérieur de l’UEMOA », a soutenu le président de l’Assemblée nationale.

Selon le président par intérim du CIP UEMOA, Fononna Cheick Ahmed Coulibaly, ce sont des sujets qui reflètent les préoccupations économiques et sociales des populations de l’Union. « Convaincu, que les énergies renouvelables, la libre circulation et le droit d’établissement sont des leviers importants de croissance pour notre Union, les parlementaires que nous sommes, devons œuvrer à leur effectivité dans tous nos Etats membres » a-t-il déclaré. Il nous appartiendra aussi, informe Fononna Cheick Ahmed Coulibaly, de formuler des recommandations fortes qui contribueront à la mise en œuvre efficace des chantiers de la libre circulation et le droit d’établissement ainsi que celui de l’énergie renouvelable dans notre espace économique.

Il est prévu au cours de cette session deux communications. La première porte sur les enjeux et défis du développement et de la promotion des énergies renouvelables dans l’espace UEMOA. La deuxième communication permettra de faire l’état de mise en œuvre et d’aborder les défis et perspectives de la libre circulation et droit d’établissement des professions libérales. Elles sont animées par des experts de la Commission de l’UEMOA.

Accueil de nouveaux membres du CIP

Le président de l’institution parlementaire a annoncé également l’intégration de nouveaux membres du CIP au titre du Niger, représentants du Conseil Consultatif de la Reformation (CCR). Fononna Cheick Ahmed Coulibaly n’a pas manqué de saluer le président de la Commission de l’UEMOA Abdoulaye Diop, pour ses efforts inlassables afin de faciliter la réalisation des activités statutaires du Comité interparlementaire, malgré le contexte actuel de restriction budgétaire des organes de l’Union.

Akpédjé Ayosso

