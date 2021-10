La 2è session ordinaire ouverte à l’Assemblée ce mardi

Le président de l’Assemblée nationale a procédé, mardi 26 octobre 2021, à l’ouverture de la 2ème session ordinaire du parlement au titre de l’année 2021. La cérémonie s’est déroulée au palais des gouverneurs à Porto-Novo en présence du Préfet de l’Ouémé et du Maire de la ville de Porto-Novo.

A la cérémonie d’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’Assemblée nationale, le président de l’institution a rendu hommage à Dieu pour le « climat de paix et de sérénité qui règne » au Bénin. Rappelant le climat tendu des dernières élections au Bénin, Louis Vlavonou a souligné que l’esprit rassembleur du Chef de l’Etat Patrice Talon a contribué au renforcement de la paix. « Au moment où s’ouvre la présente session, je voudrais rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant et le Tout Miséricordieux, pour le climat de paix et de sérénité qui règne dans notre pays, notamment depuis les dernières élections présidentielles qui ont connu la réélection de son excellence M. Patrice Talon pour un second mandat, en qualité de Président de la République du Bénin. Ce climat de paix et de sérénité est renforcé et entretenu par la main tendue du Chef de l’Etat à toutes les filles et à tous les fils du Bénin qui voudraient contribuer au processus du développement en cours », a indiqué le président de l’Assemblée nationale.

Louis G. Vlavonou n’a pas manqué de saluer la rencontre entre le chef de l’Etat Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi.

M. M.

26 octobre 2021 par ,