Art de la Scène

La 2e saison de Dayihoun Théâtre s’ouvre avec « Magic Art-Magie




La scène théâtrale béninoise reprend vie à la Bourse du Travail de Cotonou. La deuxième saison de Dayihoun Théâtre s’ouvre jeudi 25 septembre 2025 avec le premier spectacle.

Après une première saison saluée, la saison 2 baptisée « Odyssée », promet un voyage théâtral ininterrompu sur dix mois. De septembre 2025 à juin 2026, les amoureux de l’art de la scène ont droit à une programmation éclectique, audacieuse et internationale. Dans une note éditoriale pleine de lyrisme, le metteur en scène et comédien Hounhouénou Joël Lokossou et promoteur de l’association Dayihoun, décrit la saison comme ‘’une naissance’’. « Cette deuxième saison va nous conduire depuis le Bénin en Belgique, en Catalogne en Espagne, au Cameroun, en France et au Togo », informe-t-il. Cette Odyssée, annonce Joël Lokossou, sera de plus en plus étoffée par nos mécènes que nous attendons avec cette espérance exagérée qui nous porte encore sur les ailes de cette vive lueur.

Pour son lever de rideau, « Magie Art-Magie » prend d’assaut les planches jeudi 25 septembre 2025 à 19 heures 30. Ce spectacle marquera le ton d’une saison où le théâtre se vit intensément, dans toutes ses formes. Joël Lokossou n’a pas manqué de remercier Coris Bank, partenaire financier de ce projet artistique. Avec cette nouvelle saison, Dayihoun Théâtre confirme son ambition : faire du théâtre un lieu de rencontres et décloisonnement culturel. L’aventure se poursuit, les rideaux se lèvent, les voix résonnent.

Voici les temps forts de la saison

Septembre 2025 : Magic Art-Magie
Octobre 2025 : Une île dans le Pacifique
Novembre : Sweet Amalia
Décembre : Les larmes d’une reine
Janvier 2026 : L’Odyssée Littéraire
Février : Un homme mort d’une vie vive
Mars : Ionesco Suite
Avril : Fritland
Mai : Plute et ses enfants
Juin : Etcetera (Catalogne) et enfin Le Compost-d’une

16 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




