Cotonou Comedy Festival prévue du 1er au 6 décembre

L’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) et le Groupe Jokenation présentent la première édition du ‘’Cotonou Comedy Festival’’ du 1er au 6 décembre 2025. Cet événement inédit et d’envergure internationale est une étape majeure pour le Bénin, qui réaffirme ainsi sa volonté d’ancrer durablement l’économie du spectacle dans sa politique culturelle et de positionner Cotonou dans le circuit international des rencontres du rire. Lire le communiqué

1er novembre 2025 par ,