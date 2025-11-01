samedi, 1er novembre 2025 -

Événement

Cotonou Comedy Festival prévue du 1er au 6 décembre




L’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) et le Groupe Jokenation présentent la première édition du ‘’Cotonou Comedy Festival’’ du 1er au 6 décembre 2025. Cet événement inédit et d’envergure internationale est une étape majeure pour le Bénin, qui réaffirme ainsi sa volonté d’ancrer durablement l’économie du spectacle dans sa politique culturelle et de positionner Cotonou dans le circuit international des rencontres du rire. Lire le communiqué

1er novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Claude Balogoun et Jean-Claude Guidjimè, lauréats du Grand Prix (…)


31 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025 ont été dévoilés ce (…)
« Une Gorgée du Bénin », le voyage immersif qu’offre la SOBEBRA


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Société béninoise des boissons rafraichissantes (SOBEBRA), leader de (…)
Voici les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025


30 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025 ont été dévoilés, (…)
Le Salon National du Livre revient du 19 au 22 novembre


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Salon National du Livre (SNL) fera son grand retour du 19 au 22 (…)
Un projet de loi pour propulser le cinéma béninois


22 octobre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a adopté et transmis, mercredi 22 octobre 2025, à (…)
Les Z’aperos des entrepreneuses, le pont entre les femmes de la (…)


21 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Cotonou, la capitale économique du Bénin accueille dès le vendredi 24 (…)
Lancement des compétitions interclasses culturelles


12 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel (…)
42 lauréats reçoivent leurs chèques du FDAC


10 octobre 2025 par Marina Houénou
La cérémonie officielle de remise de chèques aux bénéficiaires du Fonds (…)
Le gouvernement appuie 42 projets culturels avec 823 millions FCFA


10 octobre 2025 par Marc Mensah
Le siège de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) (…)
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Dakar accueille la première édition du Festival des Arts et de la (…)


2 octobre 2025 par La Rédaction
La capitale sénégalaise accueillera, du 30 novembre au 7 décembre 2025, (…)
07 artistes exposent 33 toiles au FIBEM à Cotonou


1er octobre 2025 par Marina Houénou
Dans le cadre de la 3ème édition du Festival international du bien être (…)
‘’3 Cold Dishes’’ révèle la destination Bénin


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des scènes du grand film panafricain ‘’3 Cold Dishes’’ ont été tournés (…)
Une Commission de 17 membres pour le suivi de la Chefferie traditionnelle


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement béninois renforce son engagement envers la chefferie (…)
Un appel à projets pour soutenir la mobilité des artistes


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) lance un appel à (…)
ReCiCo 2025 s’ouvre le 27 septembre prochain


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 5e édition des Rencontres cinématographiques de Cotonou (ReCiCo (…)
Le Bénin à l’honneur à la New York Fashion Week


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin à travers l’Agence de développement des arts et de la culture (…)
Plus de 7000 acteurs musicaux à Cotonou du 10 au 15 novembre


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 2e édition du Salon des industries musicales d’Afrique Francophone (…)
