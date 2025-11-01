Cotonou Comedy Festival prévue du 1er au 6 décembre

819 visites en ce moment
L’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) et le Groupe Jokenation présentent la première édition du ‘’Cotonou Comedy Festival’’ du 1er au 6 décembre 2025. Cet événement inédit et d’envergure internationale est une étape majeure pour le Bénin, qui réaffirme ainsi sa volonté d’ancrer durablement l’économie du spectacle dans sa politique culturelle et de positionner Cotonou dans le circuit international des rencontres du rire. Lire le communiquéwww.24haubenin.bj ; L'information en temps réel