La 1ère cohorte d’entrepreneurs culturels formés à Cotonou

Après quatre mois de formation, d’incubation et de structuration entrepreneuriale, le programme B-Creative a officiellement bouclé sa première cohorte, vendredi 23 janvier 2026, lors d’un Demoday organisé au Novotel Hôtel de Cotonou. La cérémonie a enregistré la présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, des partenaires techniques et financiers, et des acteurs culturels.

‎Initié dans le cadre du Programme intégré de renforcement de l’écosystème des Industries culturelles et créatives (PIICC), et piloté par l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC), avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International et du groupe Ovation, le programme B-Creative a bouclé ses premières sessions de formation, vendredi 23 janvier. « Cette journée marque un moment charnière : celui où le temps de la formation rencontre l’exigence de l’action », a indiqué le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, saluant un programme qui vise à faire émerger des entreprises culturelles solides et compétitives. La culture est à la fois un espace de création et de sens, un moteur économique, et un creuset d’innovation et d’emplois, selon le ministre.

‎Le directeur général de l’ADAC, William Codjo, a souligné la philosophie du projet.

« Le Bénin est riche en créativité, mais l’économie générée reste faible. Ce qui manque, ce sont des entreprises capables de transformer les œuvres en produits vendables », a-t-il expliqué.

‎Les chiffres traduisent l’ampleur du processus. 447 projets ont été reçus. 43 ont intégré la pré-incubation. ‎16 projets ont été retenus pour l’incubation complète. 16 business coachs ont été formés, dont 5 sélectionnés pour l’accompagnement direct. « Ce que vous voyez aujourd’hui représente une jeunesse volontaire, désireuse de contribuer au développement du pays à travers ses talents et son énergie », a insisté William Codjo.

‎Pour Laura O’Shea, project manager d’Ovation, le programme dépasse la simple formation. « Nous célébrons bien plus que des chiffres. Bi-Creative est une vision partagée qui s’inscrit dans la durée », a-t-elle déclaré. « Notre objectif est de professionnaliser les talents et de les connecter durablement aux opportunités économiques réelles ».

‎Le représentant de Wallonie-Bruxelles International, David Gaquère, a rappelé la solidité du partenariat belgo-béninois. ‎« Ce projet s’inscrit dans le programme culturel 2024-2028 et traduit une volonté commune de structurer les industries culturelles et créatives », a-t-il indiqué.

‎Dans son allocution, le ministre Jean-Michel Abimbola a lancé un message aux investisseurs et partenaires. « Investir dans ces initiatives, c’est investir dans la créativité béninoise, dans des entreprises porteuses d’identité, d’innovation et d’impact social ». Avant d’ajouter : « Les projets quittent le champ de l’intention pour entrer dans celui de l’opportunité ».

‎Le Demoday marque ainsi la fin d’un cycle de formation, mais le début d’une phase décisive : celle de l’insertion économique, de la création d’emplois et de la structuration durable des Industries culturelles au Bénin.

