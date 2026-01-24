dimanche, 25 janvier 2026 -

265 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)    

Programme B- Creative

La 1ère cohorte d’entrepreneurs culturels formés à Cotonou

(16 projets incubés pour transformer l’art en économie)




Après quatre mois de formation, d’incubation et de structuration entrepreneuriale, le programme B-Creative a officiellement bouclé sa première cohorte, vendredi 23 janvier 2026, lors d’un Demoday organisé au Novotel Hôtel de Cotonou. La cérémonie a enregistré la présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, des partenaires techniques et financiers, et des acteurs culturels.

‎Initié dans le cadre du Programme intégré de renforcement de l’écosystème des Industries culturelles et créatives (PIICC), et piloté par l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC), avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International et du groupe Ovation, le programme B-Creative a bouclé ses premières sessions de formation, vendredi 23 janvier. « Cette journée marque un moment charnière : celui où le temps de la formation rencontre l’exigence de l’action », a indiqué le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, saluant un programme qui vise à faire émerger des entreprises culturelles solides et compétitives. La culture est à la fois un espace de création et de sens, un moteur économique, et un creuset d’innovation et d’emplois, selon le ministre.

‎Le directeur général de l’ADAC, William Codjo, a souligné la philosophie du projet.

« Le Bénin est riche en créativité, mais l’économie générée reste faible. Ce qui manque, ce sont des entreprises capables de transformer les œuvres en produits vendables », a-t-il expliqué.

‎Les chiffres traduisent l’ampleur du processus. 447 projets ont été reçus. 43 ont intégré la pré-incubation. ‎16 projets ont été retenus pour l’incubation complète. 16 business coachs ont été formés, dont 5 sélectionnés pour l’accompagnement direct. « Ce que vous voyez aujourd’hui représente une jeunesse volontaire, désireuse de contribuer au développement du pays à travers ses talents et son énergie », a insisté William Codjo.

‎Pour Laura O’Shea, project manager d’Ovation, le programme dépasse la simple formation. « Nous célébrons bien plus que des chiffres. Bi-Creative est une vision partagée qui s’inscrit dans la durée », a-t-elle déclaré. « Notre objectif est de professionnaliser les talents et de les connecter durablement aux opportunités économiques réelles ».

‎Le représentant de Wallonie-Bruxelles International, David Gaquère, a rappelé la solidité du partenariat belgo-béninois. ‎« Ce projet s’inscrit dans le programme culturel 2024-2028 et traduit une volonté commune de structurer les industries culturelles et créatives », a-t-il indiqué.

‎Dans son allocution, le ministre Jean-Michel Abimbola a lancé un message aux investisseurs et partenaires. « Investir dans ces initiatives, c’est investir dans la créativité béninoise, dans des entreprises porteuses d’identité, d’innovation et d’impact social ». Avant d’ajouter : « Les projets quittent le champ de l’intention pour entrer dans celui de l’opportunité ».

‎Le Demoday marque ainsi la fin d’un cycle de formation, mais le début d’une phase décisive : celle de l’insertion économique, de la création d’emplois et de la structuration durable des Industries culturelles au Bénin.
‎M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

24 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




L’Ouzbékistan se prépare pour l’EXPO 2030 à Riyad


24 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Ouzbékistan a annoncé son projet de construction d’un pavillon (…)
Lire la suite

Le youtubeur IShowSpeed débarque à Cotonou pour un IRL stream historique


23 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le vidéaste web, IShowSpeed est annoncé à Cotonou ce vendredi 23 (…)
Lire la suite

Plus de 740 000 visiteurs aux Vodun Days 2026


22 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Vodun Days, grand évènement culturel à caractère touristique (…)
Lire la suite

KANCÍCÀ, la reine Na Agontimé au cœur d’un récit immersif


14 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Maison de la Culture de Ouidah accueille l’exposition-projection (…)
Lire la suite

Nicéphore Dieudonné SOGLO aux CELEBRATION DES VODOUN DAYS AOUIDAH


13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Initiateur de « Ouidah 92 » qui a ouvert la voie aux actuels Vodun (…)
Lire la suite

Axel Merryl, meilleur artiste africain contemporain aux AFRIMA 2026


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Axel Merryl, jeune artiste béninois multi‑facettes, a été couronné (…)
Lire la suite

2026, année de prospérité au Bénin


10 janvier 2026 par Marc Mensah
Le Bénin aborde l’année 2026 sous le signe de Losso sâ, un Tofâ (…)
Lire la suite

La part du tourisme portée de 6 à 13,4% du PIB d’ici 2030


10 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Au Bénin, le tourisme pèse aujourd’hui environ 6 % du Produit Intérieur (…)
Lire la suite

La SGDS mobilisée pour la salubrité aux Vodun Days


9 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎À Ouidah, la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS), (…)
Lire la suite

Le président Talon invite le monde à Ouidah


7 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À quelques heures du lancement des Vodun Days 2026, le président (…)
Lire la suite

Des activités culturelles programmées au CCRI Ouidah


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Centre Culturel de Rencontre International (CCRI – John Smith) de (…)
Lire la suite

Soft power culturel : de l’attractivité béninoise à l’économie réelle


5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
. À quelques jours de l’ouverture des Vodun Days, prévue le 10 (…)
Lire la suite

Près d’un million de visiteurs attendus à Ouidah pour les Vodun Days


5 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’édition 2026 des Vodun Days va drainer du monde que les deux (…)
Lire la suite

Ciara, la star américaine sera au géant concert des Vodun Days


3 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après un tour au Bénin en juillet 2025 où elle a obtenu la nationalité (…)
Lire la suite

Les seize candidats entrent à la Station


31 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’épisode 5 de l’émission Les Nouveaux Boss - Qui seront les (…)
Lire la suite

Le Festival Ikpadé démarre ce 28 décembre à Manigri


22 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La 4ᵉ édition du Festival Ikpadé aura lieu du 28 au 30 décembre 2025 à (…)
Lire la suite

Voici les grandes affiches des concerts des Vodun Days


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Ouidah accueille les 08, 09 et 10 janvier, l’édition 2026 des Voduns (…)
Lire la suite

La légende Angélique Kidjo aux Vodun Days 2026


17 décembre 2025 par Marc Mensah
La légende de la musique africaine Angélique Kidjo sera sur la scène (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires