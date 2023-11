La 14e réunion de la COFTEL s’ouvre à Cotonou

La ministre Numérique et de la Digitalisation Aurelie Soulé Zoumarou a procédé, mardi 7 novembre 2023, à Novotel de Cotonou, à l’ouverture des travaux de la 14e édition de la Conférence des Opérateurs et Fournisseurs des services de Télécommunications (COFTEL) de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). La cérémonie a eu lieu en présence du président en exercice de la COFTEL, Robert Aouad directeur général d’ISOCEL Bénin, du représentant de l’UEMOA et des directeurs généraux des opérateurs de télécommunications.

Ouverture à Cotonou de la 14e réunion de la Conférence des Opérateurs et Fournisseurs des services de Télécommunications (COFTEL). Les travaux portent sur le thème « Développement de l’écosystème numérique dans l’espace UEMOA : quelle coopération entre les parties prenantes pour une meilleure satisfaction des clients ». Selon le président en exercice de la COFTEL Robert Aouad, l’objectif est d’échanger entre acteurs et de voir le niveau atteint dans l’espace communautaire dans le secteur de télécommunications. « Aujourd’hui, il faut qu’on se préoccupe de la qualité du service rendu et aussi de l’accessibilité du service que nous fournissons aux citoyens », a indiqué le directeur général d’ISOCEL Bénin. C’est aussi l’occasion pour les acteurs de constater les avancées enregistrées par le Bénin dans le secteur. « Le Bénin a effectué durant ses dernières années une transformation profonde de son écosystème numérique et digital grâce à la volonté du chef de l’Etat Patrice Talon », a ajouté Robert Aouad.

À en croire le représentant du président de la Commission de l’UEMOA, Ibrahima Karambé, le développement du numérique dans l’espace UEMOA est confronté à de nombreux défis. Il s’agit entre autres de l’accès aux services numériques, la tarification des services, la qualité de service, la sécurité ou protection des consommateurs en termes de liberté de vie privée et de donnée à caractère personnel, les besoins en compétences numériques etc. « Face à ces nombreux défis, le développement du numérique dans l’UEMOA passe nécessairement par une meilleure collaboration entre les acteurs majeurs de son écosystème », a affirmé Ibrahima Karambé. Les travaux permettront d’une part d’impulser un nouvel élan à la COFTEL et d’autre part de trouver les véritables mécanismes de coopération avec les acteurs pour une meilleure satisfaction des clients.

Procédant à l’ouverture de la 14e édition de la réunion de la COFTEL, la ministre du Numérique et de la Digitalisation a mis l’accent sur les efforts entrepris par le Bénin pour améliorer l’accès à internet, renforcer l’infrastructure de télécommunications et promouvoir l’innovation dans le secteur. « Le Bénin est profondément engagé dans le développement de l’écosystème numérique de notre région. Nous croyons fermement que la digitalisation est un réel moteur de la croissance économique et du progrès social », a déclaré Aurelie Soulé Zoumarou. Selon elle, les attentes des consommateurs évoluent très vite et il faut constamment s’adapter pour répondre à leurs besoins. « Cela implique non seulement des investissements dans les infrastructures mais aussi des améliorations constantes de la qualité du service, une tarification équitable et transparente ainsi que des mesures de sécurité renforcées pour protéger les données personnelles de vos clients », a ajouté la ministre du Numérique et de la Digitalisation. Ensemble, souligne-t-elle, nous pouvons réaliser la vision d’un écosystème numérique prospère dans l’espace UEMOA, au service de nos concitoyens. Les travaux de la 14e édition de la COFTEL prennent fin le vendredi 10 novembre 2023. La cérémonie a été marquée par une animation culturelle.

Ayosso Akpédjé

Quelques photos de la cérémonie

A propos de la COFTEL



La Conférence des Opérateurs et Fournisseurs de Services des Télécommunications a été créée en 2007 à l’initiative de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine. C’est un cadre de concertation des acteurs du secteur des télécommunications dont l’objectif est de trouver de solutions idoines aux préoccupations des consommateurs qui sont devenus de plus en plus exigeants en matière de qualité de service et de prix. La COFTEL permet aux acteurs d’échanger sur leurs expériences relatives aux problèmes organisationnels, opérationnels et réglementaires ; d’assurer, de maintenir et d’étendre la coopération, la coordination et la solidarité entre opérateurs membres. La première et la deuxième réunion de la COFTEL ont eu lieu à Cotonou en novembre 2007 et novembre 2008. Le Bénin abrite le Secrétariat Permanent de la COFTEL.

8 novembre 2023 par ,