La 10è législature fait sa rentrée dimanche à Porto-Novo

Les 109 députés de l’Assemblée nationale, 10è législature, élus à l’issue des législatives du 11 janvier dernier, s’apprêtent à faire leur entrée officielle dans l’hémicycle.

Par voie de communiqué, le doyen d’âge de l’Assemblée nationale, Antoine N’da N’da, a convoqué les élus de la 10è législature pour leur session inaugurale, prévue ce dimanche 8 février 2026.

Le rendez-vous est fixé à 10h00 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

Cette séance solennelle, traditionnellement présidée par le doyen d’âge assisté des deux plus jeunes députés, sera marquée par deux étapes cruciales définies à l’ordre du jour. Il s’agit de : l’installation officielle des députés élus au titre de cette dixième législature ; l’élection du président de l’Assemblée nationale, suivie de celle des autres membres du Bureau, l’organe directeur qui pilotera les travaux parlementaires pour les années à venir.

