LE KENYA FAIT LE CHOIX DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE AVEC SPIRO

Le gouvernement du Kenya vient d’annoncer la signature d’un partenariat historique avec Spiro, le premier fabricant africain de motos électriques et fournisseur d’énergie propre. Cet accord inédit devrait permettre de déployer plus d’un million de véhicules électriques au Kenya, soulignant ainsi l’engagement du pays et des autorités en faveur de la transition vers des modes de transports plus durables.

Depuis sa création, il y a un peu plus d’un an, Spiro a rapidement conquis le marché africain de l’e-mobilité. Présente dans des pays comme le Bénin, le Togo, le Rwanda et l’Ouganda, la société compte à ce jour près de 10 000 motos électriques en circulation sur le continent. Ces motos électriques, qui ont permis de parcourir plus de 90 millions de kilomètres, ont permis d’éviter l’émission de plus de 5 000 tonnes de CO2.

La vision de Spiro va au-delà de la mobilité. Avec environ 350 stations de recharge et d’échange de batteries installées dans toute l’Afrique, Spiro se positionne comme le pionnier en matière d’infrastructure d’énergies renouvelables dans le secteur des transports et de la mobilité. Dans le cadre de ce nouvel accord avec le Kenya, Spiro s’apprête à mettre en place 3 000 stations supplémentaires de recharge et d’échange de batteries, améliorant ainsi de manière significative l’infrastructure nécessaire au déploiement des véhicules électriques dans le pays.

« Nous nous engageons à renforcer notre action climatique en adoptant des systèmes de transport efficaces et à faible émission de carbone grâce à l’application d’innovations, notamment des technologies énergétiques propres, efficaces et durables », a déclaré William Ruto, le Président du Kenya.

Jules Samain, CEO de Spiro, s’est exprimé : « Spiro a le privilège d’être le fer de lance de la transition du Kenya vers la préservation de l’environnement. Notre vision commune visant à lutter contre la crise climatique, à améliorer la santé publique et à accroître la prospérité économique des Boda Bodas est à l’origine de cette collaboration. Compte tenu de la flambée des prix des carburants, le passage aux véhicules électriques devient une nécessité à la fois environnementale et économique. Les motos électriques de Spiro ont déjà fait la preuve de leur rentabilité pour les Boda Bodas, en augmentant considérablement les revenus quotidiens de ces derniers ».

L’engagement du Kenya en faveur des technologies vertes transparaît dans cette initiative. La transition des véhicules traditionnels à moteur à combustion interne vers des modèles électriques offre une multitude d’avantages. Ce changement devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’apporter une solution durable aux problèmes de transport du Kenya.

Jules Samain a expliqué plus en détail l’autonomie énergétique facilitée par la technologie de batterie de Spiro : « Grâce à nos batteries et à l’énergie produite localement au Kenya, nous réduisons la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, accélérant ainsi la marche du Kenya vers l’indépendance énergétique ».

Dominique Nkurunziza, CMO de Spiro, a renchéri : « Il s’agit d’un moment décisif dans la transition écologique du Kenya. Alors qu’un nombre croissant de personnes passe aux véhicules électriques, nous ne nous contentons pas de réduire notre empreinte carbone, nous favorisons également un environnement plus sain et plus durable pour la population kényane ».

Dans le cadre d’une démarche stratégique visant à stimuler l’économie locale, Spiro s’est engagé à ouvrir une usine d’assemblage au Kenya. Cette initiative, associée à la mise en place de stations de recharge et au recrutement de personnel local, devrait créer des milliers d’emplois.

À propos de Spiro

Spiro est un pionnier et un leader dans la fabrication de motos électriques et dans la fourniture d’énergie propre, qui s’engage à révolutionner le paysage des transports en Afrique. En mettant l’accent sur la lutte contre l’urgence climatique, la réduction de la pollution pour améliorer la santé publique et l’augmentation des revenus des Boda Bodas, Spiro amorce une nouvelle ère de transport propre sur le continent africain.

Après avoir initialement obtenu un financement de plus de 60 millions de dollars, Spiro a récemment levé 63 millions de dollars supplémentaires, grâce aux contributions de la banque internationale française Société Générale et du fonds de garantie britannique GuarantCo.

4 septembre 2023 par