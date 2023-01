LE BR VISE À SÉCURISER LE DÉVELOPPEMENT DU BÉNIN À TRAVERS LE PARLEMENT

:

Nécessité de Sécuriser le Développement dans un Monde Instable :

le Rapport sur le Développement dans le Monde 2000-2001 intitulé « Attacking Poverty » privilégiait trois domaines clés pour l’action :

les opportunités, la prise de pouvoir et la sécurité. Si les deux premiers domaines interdépendants correspondent à améliorer le climat d’investissement pour dynamiser la croissance d’un côté, et donner du pouvoir aux individus à travers des investissements en capital humain et en améliorant la gouvernance de l’autre côté, le troisième en constitue la garantie préalable et déterminante.

En d’autres termes, la Sécurité est le socle du développement durable.

Conscient de cet enjeu de développement, dans un contexte de recrudescences des attaques terroristes dans certains espaces frontaliers du pays, le BR entend apporter une réponse holistique à la problématique sus évoquée.

Dès lors, s’appuyant sur ses valeurs de Parti politique de type libéral et conformément à ses engagements, le BR soutiendra le vote de tout projet ou proposition de loi visant à garantir la stabilité et la sécurité des biens et des personnes, à renforcer la cohésion nationale et à affermir notre capacité résilience à l’effet d’accroitre l’investissement privé et de stimuler le développement de l’économie locale.

A cet effet, les actions ci-après vont être déclinées :

Action 1 :

Encadrement et renforcement du système d’alerte précoce national (climatique, sécuritaire, sanitaire et économique)

Action 2 :

Appui législatif à la gestion efficace des chocs.

Action 3 :

Renforcement des dépenses militaires (loi de programmation militaire)

Action 4 :

Prise d’un package de lois de programmation pour la cohésion sociale (emploi, soutiens aux entreprises, logements sociaux, cantine scolaire, développement des espaces frontaliers, égalité de chance, etc.)

Ainsi se présentent brièvement quelques unes des actions parlementaires que vous propose le BLOC RÉPUBLICAIN une fois massivement présent au Parlement.

Distel Luc C. Kanlinsou AMOUSSOU,

CM-SGN/BR.

5 janvier 2023