LD empoche 210 millions FCFA après le tri des candidatures

Le processus de sélection du duo de candidat du parti Les Démocrates pour la présidentielle de 2026 va permettre à la formation politique d’engranger une somme nette de 210 millions de francs CFA, après restitutions de caution aux candidats recalés.

Au parti d’opposition Les Démocrates, 34 candidatures ont été enregistrées, chacune accompagnée d’une caution de 25 millions FCFA, soit 850 millions FCFA collectés.

Selon les règles fixées par le parti, deux candidats seront retenus à l’issue du processus de sélection interne. Leur caution, soit 50 millions FCFA au total, reste entièrement acquise au parti.

Les 32 autres candidats recalés se verront rembourser 20 millions FCFA chacun, ce qui représente au total 640 millions FCFA à restituer.

‘’Les Démocrates’’ conserve ainsi 5 millions FCFA par candidat recalé, soit 160 millions FCFA supplémentaires.

Au total, le parti aura à engranger la somme de 210 millions FCFA (50 millions FCFA du duo retenus plus 160 millions des candidats recalés).

‘’Les Démocrates’’ se constitue ainsi une importante manne financière à quelques mois de la présidentielle de 2026. Ce pactole servira-t-il au financement de la campagne à la présidentielle ou à préparer les élections communales et législatives ?

Pour l’heure, le parti est à l’étape de la désignation du duo candidat qui défendra ses couleurs à la présidentielle de 2026.

M. M.

8 octobre 2025 par ,