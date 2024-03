LCI Éducation devient partenaire officiel des Lions de l’Atlas

LCI Éducation a signé officiellement ce matin un partenariat avec la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et devient ainsi un Partenaire Officiel des Lions de l’Atlas.

En nouant ce partenariat avec la FRMF, LCI Éducation, une organisation canadienne qui compte 12 institutions d’enseignement supérieur sur cinq continents, souhaite soutenir le football marocain et les valeurs portées par cette discipline qui fait honneur au Maroc sur la scène nationale et internationale. Cette collaboration stratégique représente une étape importante pour consolider les liens entre l’éducation supérieure et le sport dans le pays.

Un partenariat prometteur visant à renforcer la synergie entre l’éducation et le sport

Grâce à ce partenariat, LCI Éducation et la Fédération Royale Marocaine de Football - FRMF mettent en avant leurs expertises et leur soutien pour la mise en place de multiples opérations reliées à leur secteur d’activité respectif :

– La Fédération Royale Marocaine de Football - FRMF privilégiera les établissements de LCI Éducation pour répondre à ses besoins en formation

– LCI Éducation et la Fédération Royale Marocaine de Football - FRMF vont collaborer pour promouvoir des formations spécifiques, notamment un Master en Gestion des équipes sportives

– LCI Éducation et la Fédération Royale Marocaine de Football - FRMF s’engageront conjointement pour la cause de la persévérance scolaire, de la promotion du sport auprès des jeunes, ainsi que pour souligner les résultats du BAC annuellement

– Et bien d’autres actions à venir qui visent à renforcer la synergie entre l’Éducation et le Sport !

« C’est avec une immense fierté que LCI Éducation, à travers ses établissements HEM et Collège LaSalle au Maroc, devient un Partenaire Officiel des Lions de l’Atlas », a mentionné le Président et chef de la direction de LCI Éducation, Claude Marchand. « Ce partenariat novateur symbolise notre engagement à fusionner éducation et sport pour créer un impact durable, renforçant ainsi les liens et les valeurs communes entre l’enseignement supérieur et le football marocain ».

Les actions du partenariat entre LCI Éducation et la Fédération Royal Marocaine de Football vont se déployer au cours des prochains mois. Ensemble, nous sommes déterminés à renforcer la synergie entre le savoir et l’activité physique, tout en soutenant fièrement les Lions de l’Atlas sur la scène nationale et internationale.

