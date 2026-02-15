LAWIN Armand élu maire de Dassa

Un nouveau maire est élu au terme de la cérémonie d’installation du conseil communal de Dassa, dans le département des Collines, ce dimanche 15 février 2026. Armand LAWIN est le nouvel édile de la ville.

Le conseil communal de Dassa installé, avec l’élection de Armand LAWIN, en tant que maire. Le nouveau patron de cette municipalité du département des Collines sera assisté de KOSSOU Pamphile, 1er adjoint au maire, et de GBEZENOU G. Christian, au poste de 2e adjoint au maire.

Ensemble, ils conduiront la politique de développement local pendant les 7 prochaines années.

F. A. A.

15 février 2026 par ,