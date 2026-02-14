LAFIA Roland reconduit maire de Nikki

LAFIA Joseph Gounou Roland a été réélu maire de la commune de Nikki au titre de la 5e mandature de la décentralisation. La désignation a eu lieu ce samedi 14 février 2026.

Le nouveau conseil communal a également procédé à la désignation des adjoints au maire. SARIKI Imorou G. Bachirou a été élu 1er adjoint, tandis que BONI Gbeboussa occupe désormais le poste de 2e adjoint.

