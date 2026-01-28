LABO BENIN ouvre la voie à la professionnalisation des métiers de l’exposition

La salle de conférence de l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC), a servi de cadre ce mardi 27 janvier 2026, au lancement officiel du programme LABO BENIN, qui est un programme de professionnalisation des jeunes dans le domaine des arts visuels.

Afin de répondre aux besoins professionnels en matière d’exposition du patrimoine et de la création contemporaine, La Grande Place et l’association ELOWA soutenues par l’Institut français de Paris, l’Ambassade de France au Bénin et l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC), ont procédé ce mardi 27 janvier 2026, au lancement officiel du projet LABO BENIN, qui est un « programme expérimental » de formation de jeunes béninois aux métiers de l’exposition. Lesquels incluent la scénographe d’exposition, le curateur, ou encore de régisseur ou médiateur culturel. Des compétences encore recherchées au plan national dans un contexte de dynamisme culturel marqué au Bénin par l’ouverture de nouveaux musées et de valorisation des œuvres des artistes.

Les jeunes bénéficiaires de la formation LABO BENIN seront capables de concevoir et scénographier des expositions ; assurer la curation et la direction artistique de projets d’exposition ; développer des dispositifs de médiation adaptés aux publics ; gérer les aspects techniques, logistiques et opérationnels liés à la régie d’exposition. Pour le directeur général de l’DACA, lorsque les artistes créent leurs œuvres, il faut que ces œuvres soient exposées afin que le message parvienne au public. A l’en croire, c’est à travers l’écosystème constitué de centres d’art, de centres culturels, de galeries, de musées, et les expositions, que la connexion entre les artistes et le public est rendue possible. Et l’écosystème approprié se met en place en place grâce à des initiatives telles que LABO BENIN.

Les formations dispensées dans le cadre de ce programme selon les explications de William CODJO, ne sont pas purement théoriques ; il y a une part importante de pratique. Et l’ADAC, a-t-il précisé, pourra être un « terrain d’expérimentation » de la mise en pratique de ces formations dans le cadre d’un programme d’exposition qu’elle organise au profit d’artistes émergents, et visant à les révéler. « Donc ceux qui vont être formés pourront trouver en l’ADAC, la possibilité de venir également les pratiquer », a-t-il rassuré.

LABO BENIN est une initiative de Rafiy OKEFOLAHAN, artiste plasticien béninois. Le programme de formation à l’en croire, s’articule autour de 4 principaux axes à savoir :

– Scénographie d’exposition

Conception de parcours, écriture spatiale, dispositifs scénographiques, narration visuelle, mise en espace des œuvres ;

– Curation et commissariat d’exposition

Construction de propos curatoriaux, recherche, sélection des œuvres, écriture de projets d’exposition ;

– Médiation culturelle

Relation aux publics, outils de médiation, pédagogie de l’exposition, accessibilité et inclusion ;

– Régie et production d’exposition

Logistique, montage et démontage, conservation préventive, coordination technique et gestion des espaces.

Au total, 15 jeunes béninois prendront part à la première promotion de cette formation qui démarre en février prochain, et s’achève en novembre 2026.

F. A. A.

28 janvier 2026 par