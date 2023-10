LA GABONISATION

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que depuis le putsch militaire contre Ali BONGO, il souffle comme un vent de beninophobie diffuse, sur les bords de l’Ogoué …

Avec l’avènement du Général Oligui, nos cousins Bantou du Gabon, " make noise" beaucoup contre les immigrés Béninois, dont certains sont accusés d’avoir été de très opulents supplétifs des BONGOneries qui ont ravagé le pays 56 ans durant. Et c’est dans cette veine, qu’un nouveau responsable des cultes endogènes gabonais, aurait donné un ultimatum de six mois aux marabouts, bokonons et autres gris-griseurs Béninois qui y font fortune, pour déguerpir avec vodoun , Tessibiou , akplè et "médicaments" …

Mais vous mes Neveux et Nièces, qui ricanez que le vodoun ne peut être concerné par la fameuse "gabonisation" des emplois ; et que nombre des nouvelles autorités qui le décrètent, seront obligées de faire fréquemment le voyage de Cotonou pour leurs consultations, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

