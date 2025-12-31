mercredi, 31 décembre 2025 -

Vodun Days 2026

L’usage des drones strictement réglementé




À l’approche des Vodun Days 2026, prévus à Ouidah, les autorités rappellent que l’usage des drones est strictement réglementé durant toute la période de l’événement.

Pour garantir la sécurité des personnes, la protection des sites sensibles et le bon déroulement des festivités, l’usage des drones lors des Vodun Days sera strictement réglementé.

Selon les dispositions en vigueur, aucun drone ne doit être mis en vol sans autorisation officielle préalable délivrée par les autorités compétentes. Cette règle s’applique aussi bien aux professionnels de l’audiovisuel qu’aux particuliers, influenceurs, touristes ou médias souhaitant capturer des images aériennes de l’événement.

Tout drone non autorisé sera immédiatement saisi, et son propriétaire s’exposera à des sanctions prévues par la réglementation.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

31 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




