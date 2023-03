L’usage des caméras-piétons par la police va instaurer une nouvelle dynamique sur les voies (Wilfried L. Houngbédji)

Face à la presse vendredi 03 mars 2023, le porte-parole du gouvernement, Wilfried L. Houngbédji a apporté des clarifications sur l’acquisition annoncée de 500 caméras-piétons au profit de la police et de la douane. L’usage de ces caméras par les forces de sécurité selon le porte-parole du gouvernement, va instaurer une nouvelle dynamique sur les voies.

Des changements en vue dans le traitement des infractions sur les axes routiers. Ceci, en raison des caméras-piétons qui vont être acquises au profit de la police et de la douane. La décision a été prise en Conseil des ministres mercredi 1er mars 2023.

Face aux journalistes vendredi 03 mars, le porte-parole du gouvernement a expliqué les changements que ces cameras apportent dans le traitement des infractions sur les axes routiers. Les 500 caméras-piétons à acquérir selon Wilfried L. Houngbédji, seront reliées à une base, une centrale qui va recueillir les images qui vont venir du terrain. Leur usage par la police et la douane fait-il savoir, va instaurer nouvelle dynamique sur les voies.

A en croire le porte-parole du gouvernement, le citoyen qui commet une infraction ne sera plus verbalisé sur la base de simples déclarations de l’agent de sécurité. « Le citoyen a l’avantage que tout ce qui est dit a été filmé », a-t-il précisé avant de souligner que, « si demain, il va se plaindre contre le policier ou le douanier pour un quelconque abus, les images seront là pour faire foi ». « Les policiers ou les douaniers qui seront munis de ces caméras ne seront pas opérationnels si la caméra est éteinte […]. Personne n’ira pas faire de constats si sa caméra n’est pas fonctionnelle », a expliqué Wilfried Houngbédji.

