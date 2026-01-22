jeudi, 22 janvier 2026 -

Recouvrement de créances

L’ultimatum de l’AJE aux débiteurs de PADME




Les débiteurs de la Société pour la promotion et l’appui au développement de micro-entreprises (PADME SA) ont jusqu’au 27 février 2026 pour solder leurs dettes. L’Agence judiciaire du Trésor (AJE) leur accorde ce moratoire avant d’engager les opérations de recouvrement forcé.

Avis aux débiteurs de PADME et leurs-ayants droit. Avant la date du 27 février 2026, ils ont l’obligation de se mettre en règle vis-à-vis de l’institution de microfinance. Faute de quoi, le recouvrement forcé sera engagé à leur encontre. L’annonce a été faite par l’AJE à travers un communiqué.
Ces débiteurs en impayé de PADME SA ou leurs ayants-droit sont invités à prendre les dispositions diligentes afin de s’acquitter de leurs dettes avant la date sus indiquée.
Les personnes concernées sont invitées à se rapprocher des bureaux de PADME SA pour examiner les dispositions à prendre. Ceux qui ne s’exécuteront pas, seront tenus responsables des déconvenues qui découleraient de leur inaction, avertit l’AJE.

F. A. A.

22 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




