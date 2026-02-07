L’ultimatum de l’AJE aux acquéreurs de la "Cité Vie nouvelle"

L’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) a lancé un appel aux résidents de la « Cité Vie Nouvelle » n’ayant pas encore régularisé leur situation foncière.

Les acquéreurs de villas et d’appartements à la « Cité Vie Nouvelle » disposent désormais jusqu’au vendredi 27 février 2026 pour déposer leur dossier de demande de convention de gré à gré ou d’avenant, étape indispensable à l’obtention de leurs titres fonciers individuels.

Les dossiers sont reçus à l’annexe de l’Agence Judiciaire de l’Etat située à Akpakpa.

Gilbert Ulrich Togbonon, l’Agent judiciaire de l’Etat, invite également les propriétaires rencontrant des difficultés de pièces justificatives à se manifester afin de faciliter les recherches administratives nécessaires.

