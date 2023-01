L’organisation de manifestations culturelles interdite à Thierry GANDAHO

Thierry GANDAHO ne pourra plus organiser des manifestations culturelles et cultuelles sur le territoire de la commune de Covè. Le maire Auguste AIHUNHIN à travers un arrêté communal en date du mercredi 11 janvier 2023 lui interdit cela.

L’organisation sur tout espace public de la commune de Covè de manifestations culturelles et cultuelles est interdite à Thierry GANDAHO ; et ce, jusqu’à nouvel ordre. C’est la décision prise par le maire Auguste AIHUHIN mercredi 11 janvier 2023 à travers un arrêté communal. Selon l’article 1er de l’arrêté, cette décision demeure « jusqu’au règlement définitif du contentieux par la Cour du roi ZEHE d’Agonlin ; ou par le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey ».

Le mis en cause aurait été à l’origine de troubles lors de la fête de religion endogènes le 10 janvier dernier à Covè.

F. A. A.

12 janvier 2023 par ,