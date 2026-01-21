L’ordre des duos fixé sur le bulletin unique de la Présidentielle

Le positionnement des duos de candidats à la présidentielle du 12 avril prochain est désormais connu. C’est à l’issue d’un tirage au sort organisé, mardi 20 janvier 2026 au siège de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

Les duos candidats à l’élection présidentielle du 12 avril 2026, représentés par Mariam Chabi Talata et Judicaël Rock Hounwanou, ont participé à la séance de tirage au sort de l’ordre d’apparition des candidats sur le bulletin unique.

À l’issue de l’opération, le duo Romuald Wadagni - Mariam Chabi Talata a hérité de la première position sur le bulletin unique, tandis que le duo Paul Hounkpè - Judicaël Rock Hounwanou occupe la deuxième place.

Au terme de la cérémonie, le président de la CENA a indiqué que les duos retenus seront ultérieurement conviés pour la validation du spécimen du bulletin unique, dernière étape avant l’impression du document électoral.

Mariam Chabi Talata et Judicaël Rock Hounwanou ont quitté les locaux de la CENA sans faire de déclaration à la presse.

M. M.

21 janvier 2026 par ,