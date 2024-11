L’opposition béninoise crée son Cadre de concertation

Le cadre de concertation de l’opposition a été mis en place lors d’une Assemblée constitutive tenue, dimanche 10 novembre 2024.

Les partis et mouvements de l’opposition béninoise fédèrent leurs voix au sein d’un Cadre de concertation. C’est une « plateforme ouverte et inclusive, réunissant toutes les forces de l’opposition autour d’un objectif commun : créer un environnement électoral fiable et démocratique », a fait savoir Expérience TÈBÈ, président du Mouvement Populaire de Libération (MPL) et 2è Coordonnateur adjoint du Cadre de concertation de l’opposition.

Mis en place en prélude aux élections générales de 2026, le Cadre de concertation de l’opposition entend se battre pour la relecture du code électoral d’une part et l’audit du fichier électoral d’autre part.

« Ce cadre de concertation est aussi une invitation à un dialogue constructif et à la coopération. Nous ne sommes pas là uniquement pour critiquer et combattre, mais aussi pour proposer des solutions viables et innovantes aux défis que nous rencontrons », a précisé la même source.

LES MEMBRES DU BUREAU DU CADRE DE CONCERTATION

Eugène Azatassou (Les Démocrates) : Coordonnateur

Antoine Guedou Vissetogbe (GSR) : 1er Coordonnateur adjoint et porte-parole

Expérience Tébé (MPL) : 2è Coordonnateur adjoint

Apollinaire Avognon (NFN) : 3è Coordonnateur adjoint

Daniel Edah (Nous le Ferons) : 4è Coordonnateur adjoint

Chabi Yayi (Les Démocrates) : Secrétaire exécutif

