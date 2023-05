L’ombre du dossier PPEA2 plane à nouveau sur le Parlement

Le parlement béninois pourrait connaître quelques remous dans les mois à venir . Et pour cause, un consortium d’Ong Américaine et Neerlandaise s’active pour récuser la présence de l’ex ministre de l’eau et des mines de Boni Yayi, et actuel vice président de l’Assemblee nationale au sein du Conseil d’administration du Millenuim Challenge Accunt (MCA) pour le compte du Parlement. La pression est forte.

Barthélémy Kassa du Bloc Républicain (BR) et 1er vice président de l’Assemblée Nationale risque de ne pas siéger au conseil d’administration du MCA Bénin pour le compte du Parlement .

En effet, un consortium d’Ong s’active dans ce sens. S’il est vrai que ce dossier est classé par la justice beninoise car les différents acteurs impliqués avaient par la suite bénéficié de non lieu, il ne faut pas occulter le volet politique.

En effet, sous le régime du président Boni YAYI, l’homme fut contraint à démissionner de son poste de ministre de l’eau et de l’énergie. Ceci, après le détournement d’une somme d’environ 03 milliards de FCFA pour la réalisation du PPEA2, un programme d’aménagement hydraulique. Un coup dur pour les Pays-Bas à l’époque qui avaient exigé qu’il soit traduit en justice. Une commission spéciale du parlement béninois avait été mise en place le 10 août 2015 pour étudier la levée de son immunité, demandée par la présidence sous le régime de Boni Yayi sous la pression des Pays-Bas.

Le jeudi 20 août 2015, 45 députés sur les 83 refusent la levée de son immunité et repoussent l’échéance au lundi 17 août. Si la procédure avait abouti, Barthélémy Kassa devait être également entendu par la Haute Cour de justice, instance chargée de juger les personnalités au sommet de l’Etat.

Du fait de ce dossier, les Pays-Bas avaient interrompu leur aide dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au Bénin. Ce n’est qu’à l’avènement du président Patrice Talon en 2016, que les Néerlandais après plus d’un an de suspension, ont signé un nouvel accord de financement avec le Bénin le vendredi 16 septembre 2016. L’objectif est de donner de l’eau potable aux populations de 21 communes.

Outre les Pays-Bas, plusieurs autres représentations au Bénin n’ont pas oublié le scandale des 03 milliards de francs CFA du projet PPEA2, alors ministre de l’énergie et de l’eau.

Tout porte à croire que c’est ce lobby qui s’active à nouveau pour ne pas voir l’actuel 1er Vice président représenter le parlement béninois à la table de négociations.

Dans le cadre des négociations avec les Américains en ce qui concerne le programme MCA, l’Assemblée nationale du Bénin se faisait représenter par 1er Vice Président comme titulaire et le 2ème Vice Président comme suppléant . Lors de la 7eme législature, Eric Houndété siégeait en qualité du 1er Vice président avec Robert Gbian, comme suppléant . Durant la 8eme législature, le poste était occupé par Robert Gbian es qualité de 1er vice président.

Avec les dernières législatives de janvier 2023, les députés de la 9ème législature ont élu Barthélémy Kassa 1er Vice-Président. C’est donc lui qui remplace désormais Robert Gbian à la table de négociations, pour le compte du parlement béninois. Et les Américains du MCA apprend-on de sources concordantes, n’entendent pas le voir à leur session, en tant que représentant du parlement béninois. Selon les mêmes sources, c’est une autre personnalité qui a été à la dernière session du MCA à la place de M. Kassa, malgré la résistance du Bénin.

Une situation qui suscite maintes interrogations. Le Bénin va-t-il laisser les choses en l’état à cause de la représentativité d’une seule personne ? Que fera le parlement béninois face à cette situation ? Que fera le Bloc Républicain ? Formation politique du député en cause ?

F. A. A.

19 mai 2023 par