L’oléoduc Niger-Bénin à nouveau ciblé par une attaque

Le pipeline Niger-Bénin a été la cible d’une attaque le dimanche 21 décembre 2025. D’importants dégâts matériels ont été enregistrés sur l’infrastructure à la suite de cette attaque revendiquée par le Front patriotique pour la liberté et la justice (FPLJ).

L’oléoduc Niger-Bénin à nouveau saboté. Le Front patriotique pour la liberté et la justice y a perpétré une attaque le dimanche 21 décembre 2025. L’objectif visé est de paralyser l’exportation de brut, l’unique ressource financière stable de la junte au pouvoir à Niamey.

Ce nouveau sabotage sur le pipeline Niger-Bénin, long de 2 000 km, et considéré comme le plus grand d’Afrique, fait craindre une déstabilisation durable de l’économie nigérienne déjà fragilisée.

F. A. A.

23 décembre 2025 par ,