Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Sécurité

L’oléoduc Niger-Bénin à nouveau ciblé par une attaque




Le pipeline Niger-Bénin a été la cible d’une attaque le dimanche 21 décembre 2025. D’importants dégâts matériels ont été enregistrés sur l’infrastructure à la suite de cette attaque revendiquée par le Front patriotique pour la liberté et la justice (FPLJ).

L’oléoduc Niger-Bénin à nouveau saboté. Le Front patriotique pour la liberté et la justice y a perpétré une attaque le dimanche 21 décembre 2025. L’objectif visé est de paralyser l’exportation de brut, l’unique ressource financière stable de la junte au pouvoir à Niamey.
Ce nouveau sabotage sur le pipeline Niger-Bénin, long de 2 000 km, et considéré comme le plus grand d’Afrique, fait craindre une déstabilisation durable de l’économie nigérienne déjà fragilisée.

23 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝐁é𝐧𝐢𝐧 𝐒𝐀S, 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐩â𝐭𝐞𝐬 𝐌𝐀𝐓𝐀𝐍𝐓𝐈, 𝐝é𝐜𝐫𝐨𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐱 (…)


23 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
: Alpha Bénin SAS s’est illustrée au plus haut niveau lors de la 3ᵉ (…)
Air Sénégal condamnée à verser 1 million de FCFA à un étudiant béninois


23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le tribunal de commerce de Cotonou a condamné la compagnie aérienne Air (…)
BOA-Bénin condamnée à restituer 376.638 FCFA de prélèvement injustifié


23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a ordonné à la Banque Of Africa (…)
La CCI Bénin célèbre les entreprises engagées dans la démarche qualité


22 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), a organisé (…)
Le Rocher Bénin condamné à payer 11 millions FCFA à la société AJO


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a prononcé, le 16 décembre 2025, un (…)
La BOAD atteint près de 10.000 milliards FCFA d’engagements à fin 2025


20 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le montant global des financements de la BOAD (toutes opérations (…)
29 ans au service du développement du marché financier de l’UEMOA


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) célèbre ce jeudi 18 (…)
Les marchés financiers renouvèlent leur confiance au Bénin


18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin vient une fois de prouver la résilience de son économie à (…)
Machoud Mama innove avec des couveuses solaires


18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, La Rédaction
Machoud Mama, technicien avicole veut révolutionner le secteur de la (…)
La GDIZ renforce la solidarité et la convivialité à travers une marche (…)


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Des employés et partenaires de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (…)
‘Jeune Afrique Media Group’ franchit le cap des 30M€ pour l’exercice 2024


12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
, Dans le cadre de son plan stratégique 2021-2025, la transformation (…)
Le Sofitel Cotonou fête son premier anniversaire


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Il y a un an que le Sofitel Cotonou Marina Hôtel & SPA a ouvert ses (…)
« L’environnement des affaires reste stable au Bénin »


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les évènements survenus dimanche 07 décembre 2025 au Bénin n’ont aucun (…)
Ecobank aux côtés des entrepreneurs qui façonnent l’avenir du continent


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
1 000 candidats. 16 talents retenus. Une audience mondiale. Une (…)
Le droit de passage au péage de Toffo fixé à 1000 FCFA


7 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les véhicules légers devront s’acquitter d’un droit de passage fixé à (…)
Le gouvernement dote les producteurs de Dassa et de Parakou de (…)


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a procédé ce (…)
Plus de 91 milliards FCFA pour améliorer les conditions de travail


5 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dans le cadre de la loi de finances gestion 2026, le gouvernement (…)
Le poste de péage de Houègbo s’ouvre le 5 janvier prochain


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le poste de péage de Houègbo situé à Toffo, dans le département de (…)
