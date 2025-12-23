L’oléoduc Niger-Bénin à nouveau ciblé par une attaque

1141 visites en ce moment
Le pipeline Niger-Bénin a été la cible d’une attaque le dimanche 21 décembre 2025. D’importants dégâts matériels ont été enregistrés sur l’infrastructure à la suite de cette attaque revendiquée par le Front patriotique pour la liberté et la justice (FPLJ).
L’oléoduc Niger-Bénin à nouveau saboté. Le Front patriotique pour la liberté et la justice y a perpétré une attaque le dimanche 21 décembre 2025. L’objectif visé est de paralyser l’exportation de brut, l’unique ressource financière stable de la junte au pouvoir à Niamey.
Ce nouveau sabotage sur le pipeline Niger-Bénin, long de 2 000 km, et considéré comme le plus grand d’Afrique, fait craindre une déstabilisation durable de l’économie nigérienne déjà fragilisée.
