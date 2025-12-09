L’officier de police auteur d’une vidéo incendiaire arrêté

jeudi, 11 décembre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

De fausses images pour justifier la réussite du coup d’état au Bénin

Coopération bilatérale

Une délégation de l’armée nigériane au cabinet du chef de l’Etat


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a reçu ce mercredi 10 décembre 2025, une délégation de l’armée nigériane conduite par le général Ib Shériff. Des hauts gradés de l’armée (…)  
Elections générales de 2026 au Bénin

Voici l’ordre de passage des partis politiques dans les médias


11 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans le cadre de la campagne médiatique pour les élections législatives et communales de janvier 2026, la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a (…)  
Coup d’État avorté au Bénin

Pascal Tigri ou l’ange corrompu par les forces du mal


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Une mutinerie a failli renversé dimanche 7 décembre dernier le régime du président Patrice Talon et de remettre en cause l’ordre constitutionnel au Bénin. Le chef de la (…)  
Partenariat Bénin-Vendée

Un nouveau pacte pour relancer la lecture publique au Bénin


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin et le Département français de la Vendée viennent de signer une nouvelle Convention-cadre dédiée au développement de la lecture publique. Un « nouveau chapitre (…)  
Tentative de coup d’Etat

L’Ordre des avocats du Bénin condamne le putsch


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Barreau du Bénin a dit condamner toute « tentative de remise en cause de l’ordre constitutionnel, des acquis démocratiques et des libertés fondamentales qui en sont le (…)  
Tentative de renversement de l’ordre constitutionnel au Bénin

100 à 200 mutins à la manœuvre du coup d’Etat déjoué


10 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le nombre de mutins ayant orchestré le coup de force du dimanche 07 décembre 2025 contre le Bénin, n’est pas moins important. Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du (…)  
Recrutement au Bénin

La phase sportive du concours Police démarre ce vendredi 12 décembre


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La phase sportive du concours de recrutement de 715 élèves agents de Police aura lieu vendredi 12 et samedi 13 décembre, a annoncé le Ministère de l’Intérieur dans un (…)  
Le parti BR en tête d’une mobilisation pour défendre les institutions


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Plusieurs centaines de personnes se sont mobilisées au siège du parti (…)
Le Colonel TEVOEDJRE fait le récit du putsch déjoué dimanche


10 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans un entretien accordé à RFI, le commandant de la Garde (…)
Construction de plusieurs infrastructures sanitaires


10 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois a autorisé ce mercredi 10 décembre 2025, en (…)
Construction d’une aire de jeux de proximité à Parakou


10 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres ce mercredi 10 décembre 2025, le gouvernement (…)
Le Bénin appelle à l’extradition immédiate de Pascal Tigri


10 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le chef du coup d’État manqué au Bénin s’est réfugié au Togo voisin, a (…)
De nouveaux bureaux au profit des services de la Direction des Impôts


10 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
De nouveaux bureaux seront construits améliorer les services de la (…)
Le “Caftan Marocain : arts, traditions et savoir-faire” inscrit sur la (…)


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le “Caftan Marocain : arts, traditions et savoir-faire” est désormais (…)
Les Émirats arabes unis apportent un soutien de 550 millions de dollars (…)


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Les Émirats arabes unis annoncent un nouvel engagement de 550 millions (…)
Pascal Tigri trouve refuge chez notre voisin


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le lieutenant-colonel Pascal Tigri, auteur du coup d’Etat déjoué au (…)
Anatomie d’une désinformation en temps réel lors d’une tentative de (…)


10 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La tentative de putsch survenue au Bénin le 7 décembre 2025 n’a pas (…)
En image, l’arrestation du commissaire Landry Bignon D Kindjanhoundé


10 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé à l’origine (…)
Les inscriptions ouvertes pour le prix Adiaha


10 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Fondation Ladima annonce l’ouverture des inscriptions pour (…)
Une Déclaration adoptée à Rabat sur le Désarmement, la Démobilisation (…)


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Au terme de la Conférence ministérielle africaine sur le Désarmement, (…)
Une marge nette de 3,9 % prévue pour 2026


10 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié sa plus (…)
Les présidents d’institutions condamnent le coup de force du 07 décembre


10 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les institutions de la République condamnent avec fermeté la tentative (…)
L’officier de police auteur d’une vidéo incendiaire arrêté


9 décembre 2025 par Marc Mensah
Le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé à l’origine (…)
Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
De fausses images pour justifier la réussite du coup d’état au Bénin


8 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Message de Talon après la tentative avortée de coup d’Etat


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a rassuré toute la Nation béninoise (…)
Message du 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗜𝗻𝘁𝗲́𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿


7 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Au petit matin de ce (…)
Bruno Adjahounzo, DRP de la HAAC n’est plus !


2 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Directeur des Relations Publiques et de la Communication de la Haute (…)
Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
7 000 enseignants en formation pour renforcer les performances scolaires


9 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Plus de 7 000 enseignants suivent actuellement des sessions de (…)
Le HCPC salue l’intégrité des Forces de défense et sécurité


9 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Haut-Commissaire à la Prévention de la Corruption (HCPC), Jacques (…)
Les journalistes déplorent le coup de force et réitèrent leur soutien (…)


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Association des journalistes spécialistes des questions de défense et (…)
Léhady SOGLO fait sa compassion au chef de l’Etat et aux familles des (…)


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ancien maire de la ville de Cotonou, Léhady SOGLO a condamné le coup (…)
Les attestations de succès de l’examen de Licence déjà disponibles


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les candidats déclarés admis à l’examen nationale de Licence en 2025 (…)
Les Etats-Unis condamnent le coup de force perpétré contre le Bénin


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Ambassade des Etats-Unis au Bénin condamne fermement le coup d’Etat (…)
« L’environnement des affaires reste stable au Bénin »


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les évènements survenus dimanche 07 décembre 2025 au Bénin n’ont aucun (…)
Adam Boni Tessi, ex président de la HAAC reçoit les hommages de la Nation


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a (…)
Les populations de Banikora disent « NON » aux coups d’Etat


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les populations de la commune de Banikoara, dans le département de (…)
Un comité technique créée pour la construction de lycées et écoles (…)


9 décembre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de construction, (…)
Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
CENA et Partis politiques s’accordent sur les spécimens du bulletin unique


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Commission électorale nationale autonome (CENA), a tenu ce lundi 08 (…)
